לצמצם פעילות בחוץ אם לא היה די בחום הכבד: זיהום אוויר גבוה באזור ירושלים, יו"ש ובקעת הירדן המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות מדווחים הבוקר, כי החל משעות הלילה נמדד זיהום אוויר גבוה מאוד באזורים ירושלים, יהודה, שומרון ובקעת הירדן, בשל ריכוזים גבוהים של חלקיקים נשימים | משרד הבריאות ממליץ לצמצם פעילות גופנית מאומצת בשטח פתוח (בארץ)

חש חזקי שטרן כיכר השבת | 09:06