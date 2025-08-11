כיכר השבת
אם לא היה די בחום הכבד: זיהום אוויר גבוה באזור ירושלים, יו"ש ובקעת הירדן

המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות מדווחים הבוקר, כי החל משעות הלילה נמדד זיהום אוויר גבוה מאוד באזורים ירושלים, יהודה, שומרון ובקעת הירדן, בשל ריכוזים גבוהים של חלקיקים נשימים | משרד הבריאות ממליץ לצמצם פעילות גופנית מאומצת בשטח פתוח (בארץ)

אובך. אילוסטרציה (צילום: רשות הטבע והגנים)

המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות מדווחים הבוקר (שני), כי החל משעות הלילה נמדד זיהום אוויר גבוה מאוד באזורים ירושלים, יהודה, שומרון ובקעת הירדן, בשל ריכוזים גבוהים של חלקיקים נשימים. המידע מתעדכן באתרי האינטרנט של המשרדים בהתאם לנתוני תחנות הניטור.

הגורם לתופעה הוא עננות מוגברת באזור ירדן, שגרמה לפרצי רוח ולהסעת אבק מהמזרח לאזורנו. משרד הבריאות ממליץ לאוכלוסיות רגישות - חולי לב וריאות, קשישים, נשים בהיריון וילדים - להימנע מפעילות גופנית מאומצת בחוץ. לאוכלוסייה הכללית מומלץ לצמצם פעילות גופנית מאומצת בשטח פתוח.

המשרד להגנת הסביבה ימשיך לעדכן את הציבור בהתאם לנתוני החיזוי ולמדידות בזמן אמת בתחנות הניטור ברחבי הארץ.

במקביל, גל החום הקיצוני ממשיך, והיום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל בחוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ, ובהרים ובמזרח הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. במקביל, בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בדרום הארץ. 

