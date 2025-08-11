משפחה חרדית שנכנסה לנחל הפופולרי שנסגר - חולצה בשלום ונקנסה

אב ושלושת ילדיו התעלמו מהאזהרות על עומס חום ואיסור כניסה לנחל אל על הצפוני, נזקקו לסיוע - וחולצו בשלום.

כזכור וכפי שדווח גם כאן ב'כיכר השבת', הנחל נסגר לכניסת מבקרים והמטיילים עודכנו בתחנת המידע בה עברו לפני הכניסה לנחל.

לאחר שנכנסו לשטח והגיעו לאיזור המפל התקבל דיווח על מצבו הקשה של האב שסבל ממכת חום ודרש פינוי מוסק. למקום הוקפצו מסוק 669 ויחידת חילוץ גולן בסיוע פקחי רשות הטבע והגנים.

יהודה וינברג מיחידת חילוץ גולן סיפר: "מדובר בסיכון חיי אדם שלא לצורך שגרר חילוץ מורכב מוסק ופיזי של יחידות החילוץ ופקחי רשות הטבע והגנים. מצאנו את האב במצב שחייב פינוי מוסק. ילדיו הונחו לצאת מהמסלול. בנוסף חילצנו מאז תחילת עומס החום ביום חמישי 17 מחולצים בחמישה חילוצים בגולן במסלולים שנסגרו לכניסה בשל עומס החום".

שתי תאונות קשות בבקעת הירדן: מותה של נערה בת 17 נקבע במקום קובי רוזן | 16:41

ג׳ורג׳י נורקין פקח רשות הטבע והגנים מוסיף כי בהמשך להתראת מזג האוויר של השירות המטרולוגי, רשות הטבע והגנים פרסמה הנחיות בנושא טיילות, סגרה מסלולים מסוכנים לטיול בעומס חום, מדובר בכניסה למסלול סגור על אף הסגירה וההנחיה בשטח ובתקשורת.

"האנשים", הוסיף נורקין, "מסכנים את חייהם שלא לצורך. עם סיום החילוץ הושלם תהליך אכיפה כנגד המטיילים בגין אי ציות להוראות רשות הטבע והגנים וכניסה למסלול סגור מטעמי מזג אוויר קיצוני, החשודים קיבלו ברירות משפט של 1460 ש"ח כל אחד. הרשות מבקש מציבור המטיילים להקפיד לא להכנס למסלולים שנסגרו במטרה למנוע סכנת חיים".