מסוק הוקפץ לחלץ

משפחה חרדית שנכנסה לנחל הפופולרי שנסגר - חולצה בשלום ונקנסה

בניגוד להנחיות שפורסמו לידי הציבור הרחב, משפחה שנכנסה לטייל בנחל אל על, חולצה עם מסוק | המשפחה חולצה בשלום וקיבלה ברירת משפט של מעל אלף שקלים (חדשות בארץ)

החילוץ בנחל אל על (צילום: דוברות המשטרה)

אב ושלושת ילדיו התעלמו מהאזהרות על עומס חום ואיסור כניסה לנחל אל על הצפוני, נזקקו לסיוע - וחולצו בשלום.

כזכור וכפי שדווח גם כאן ב'כיכר השבת', הנחל נסגר לכניסת מבקרים והמטיילים עודכנו בתחנת המידע בה עברו לפני הכניסה לנחל.

לאחר שנכנסו לשטח והגיעו לאיזור המפל התקבל דיווח על מצבו הקשה של האב שסבל ממכת חום ודרש פינוי מוסק. למקום הוקפצו מסוק 669 ויחידת חילוץ גולן בסיוע פקחי רשות הטבע והגנים.

יהודה וינברג מיחידת חילוץ גולן סיפר: "מדובר בסיכון חיי אדם שלא לצורך שגרר חילוץ מורכב מוסק ופיזי של יחידות החילוץ ופקחי רשות הטבע והגנים. מצאנו את האב במצב שחייב פינוי מוסק. ילדיו הונחו לצאת מהמסלול. בנוסף חילצנו מאז תחילת עומס החום ביום חמישי 17 מחולצים בחמישה חילוצים בגולן במסלולים שנסגרו לכניסה בשל עומס החום".

ג׳ורג׳י נורקין פקח רשות הטבע והגנים מוסיף כי בהמשך להתראת מזג האוויר של השירות המטרולוגי, רשות הטבע והגנים פרסמה הנחיות בנושא טיילות, סגרה מסלולים מסוכנים לטיול בעומס חום, מדובר בכניסה למסלול סגור על אף הסגירה וההנחיה בשטח ובתקשורת.

"האנשים", הוסיף נורקין, "מסכנים את חייהם שלא לצורך. עם סיום החילוץ הושלם תהליך אכיפה כנגד המטיילים בגין אי ציות להוראות רשות הטבע והגנים וכניסה למסלול סגור מטעמי מזג אוויר קיצוני, החשודים קיבלו ברירות משפט של 1460 ש"ח כל אחד. הרשות מבקש מציבור המטיילים להקפיד לא להכנס למסלולים שנסגרו במטרה למנוע סכנת חיים".

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

