שני נערים נסחפו עם מזרון ים לעומק הכנרת; כך הם חולצו

חילוץ הנערים בכנרת ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

שני נערים כבני 14 נסחפו הערב (שני) עם מזרון ים לעומק הכנרת - מול החוף הנפרד בטבריה, וחולצו בשלום על-ידי סירת הים-בולנס טיפול נמרץ של מד"א.

פראמדיק בסירת הים-בולנס של מד"א אסף תפוחי סיפר: "קיבלנו דיווח ממוקד מד"א על שני נערים כבני 14 שנסחפו לעומק הכינרת, לאחר שמזרון הים שעליו שטו התפנצ'ר. הרוחות החזקות לא אפשרו להם לחזור לחוף בכוחות עצמם, והם החלו להיסחף עוד ועוד. "הבנו מיד שמדובר באירוע שיכול להסתיים בטרגדיה, ונדרשנו לפעול במהירות. יצאנו לעבר נקודת הדיווח עם סירת הים-בולנס טיפול נמרץ המתקדמת של מד"א, ולאחר מספר דקות של חיפוש איתרנו אותם והצלחנו להגיע אליהם כשהם תשושים".

הפראמדיק הוסיף וסיפר כי "זרקנו להם גלגלי הצלה למים והעלנו אותם בבטחה לסירה דרך דלת ייחודית הממוקמת בדפנות הסירה. ביצענו בדיקות רפואיות מקיפות, ולשמחתנו מצבם היה טוב, הם לא נפגעו ולא נזקקו לטיפול או פינוי לבית החולים.

"בסיום הבדיקות הרפואיות, החזרנו אותם בבטחה אל קו החוף - להוריהם. לולא סירת הים-בולנס, האירוע יכל להסתיים אחרת".