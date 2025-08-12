סוף עצוב: אותרה גופתו של נער בן 18 שנעדר סמוך לחוף אולגה

זירת מציאת גופת הנער ( צילום: דוברות זק"א )

עם אור ראשון של בוקר (שלישי) הוקפצו מתנדבי יחידת הצוללים בזק"א עם יחידת להבה של כיבוי אש להמשך החיפושים אחר נער בן 18 שאבדו עקבותיו אמש סמוך לחוף אולגה בחדרה.

לאחר הסריקות הממושכות, אותר הנער ללא רוח חיים ומתנדבי זק"א מחוז צפון מטפלים בכבוד המת בזירה. חובש בכיר במד"א ירין חרבי סיפר: "כשהגענו לחוף חילצו אלינו צעיר כבן 18, לאחר שטבע וככה"נ שהה במים זמן רב. התחלנו לבצע בדיקות רפואיות, והבחנו שהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, וסובל מחבלות בגב ובפנים. לצערנו, הוא היה ללא סימני חיים, ונאלצנו לקבוע את מותו במקום". חיים אוטמזגין מפקד היחידות המיוחדות בזק״א שהגיע לזירה סיפר: "לצערנו אנו שוב עדים לאסון שקורה בחוף לא מוכרז לאחר חיפושים ממושכים מצאנו את גופת הנעדר בין הסלעים סמוך לחוף. יחד עם מתנדבי זק״א מחוז צפון טיפלנו בכבוד המת". "אנו מבקשים מהאזרחים שלא להיכנס לים בחופים לא מוכרזים ובשעות לילה זה סכנת חיים", קורא אוטמזגין.

