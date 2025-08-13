עורך הדין מהצפון נתפס, ולא תאמינו כמה כסף הוא הצליח להעלים?

כסף מזומן ( צילום: shutterstock )

מקרה לא מצוי: ברשות המסים הודיעו היום (רביעי) כי היא מנהלת באמצעות פקיד שומה בצפון, חקירות כנגד עו"ד נאשד אבו ריא, תושב העיר סחנין, החשוד כי העלים הכנסות של 8 מיליון ₪.