"התחמק מתשלום"

עורך הדין מהצפון נתפס, ולא תאמינו כמה כסף הוא הצליח להעלים?

עורך דין מהצפון חשוד כי העלים הכנסות בהיקף של 8 מיליון ש"ח | החשוד הובא היום לבית משפט השלום בחיפה, ולאחר הדיון שוחרר בתנאים מגבילים (משטרה)

כסף מזומן (צילום: shutterstock)

מקרה לא מצוי: ברשות המסים הודיעו היום (רביעי) כי היא מנהלת באמצעות פקיד שומה בצפון, חקירות כנגד עו"ד נאשד אבו ריא, תושב העיר סחנין, החשוד כי העלים הכנסות של 8 מיליון ₪.

מבקשת המעצר עולה כי על פי ניתוח חשבונות הבנק של החשוד והשוואתם לדיווחיו למס הכנסה בשנים 2021-2024 נמצאו הפרשים של כ-8 מיליון ₪ שמקורם בשיקים, מזומנים והעברות לחשבון הבנק.

בנוסף, מממצאי החקירה עולה כי החשוד ניהל ספרים כוזבים תוך שימוש במרמה ותחבולה במזיד על מנת להתחמק מתשלום מס כדין.

בהמשך הודעת הרשות נאמר כי "החשוד הובא היום לבית משפט השלום בחיפה ושוחרר בתנאים מגבילים, החקירה נמשכת".

