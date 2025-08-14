כיכר השבת
תיאור מזעזע

אחיו של החטוף איציק אלגרט הי"ד: נתיחת גופתו מעלה כי הוא עונה למוות בחקירה  

דני אלגרט, אחיו של איציק אלגרט, שנחטף מקיבוץ ניר עוז בשבעה באוקטובר וגופתו הוחזרה בעסקת חטופים חשף היום כי מנתיחת גופתו של אחיו הי"ד עולה כי הוא עונה למוות בחקירה | גופתו של איציק אלגרט הושבה במסגרת הפעימה האחרונה של שלב א' בעסקת החטופים בחודש פברואר האחרון (בארץ)

איציק אלגרט הי"ד

דני אלגרט, אחיו של איציק אלגרט, שנחטף מקיבוץ ניר עוז בשבעה באוקטובר וגופתו הוחזרה בעסקת חטופים חשף היום (חמישי) כי מנתיחת גופתו של אחיו עולה כי הוא עונה למוות בחקירה.

בחשבונו ברשת X הוא כתב: "איציק לא מת מהתקף לב. גופתו הגיעה עם מספר רב של צלעות שבורות כתוצאה מלחץ חיצוני על בית החזה, בהונות הרגליים שבורות ושבר באף".

אלגרט הוסיף: "לא ניתן לקבוע מבחינה משפטית מה סיבת המוות הודאית, אך קובע שהקיף כזה של שברים באדם חי יכולים לגרום למותו".

לפני חודש וחצי סיפר דני על החקירה שאליה נלקח איציק - וממנה לב שב. לדבריו, המחבלים חשדו בו שהוא טייס - ועינו אותו למוות בחקירה.

"אחי היה יחד עם עידן אלכסנדר, חשדו שהוא טייס כי היה לו קעקוע עם צורה של נשר על היד. לקחו אותו לחקירה והוא לא חזר ממנה. עידן אלכסנדר שאל איפה איציק, אמרו לו 'הלך'", סיפר דני, "איציק מת, נרצח, חשבו שהוא טייס".

על זה נאמר קעקוע שהרג את הנפש וד"ל
יעקב

