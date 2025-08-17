בסיומו של יום המחאה: סרטון חדש מתפרסם הערב (ראשון) בו התקבל מסר נוסף ממתן צנגאוקר כשהוא פונה לאחותו נטלי, המכונה "טאטו", כשהוא אומר להם: "טאטו, שני, אילנה, אני מתגעגע אליכן. בעזרת השם נתראה בקרוב. כל המכרים שלי, כל החברים - צאו, תעשו רעש כמו שרק אתם יודעים ובעזרת השם נתראה בקרוב".

על פי הדיווחים, הסרטון החדש של מתן צנגאוקר שאותר על ידי צה''ל, צולם במהלך החודשים האחרונים, כאשר בישראל מעריכים כי הוא צולם בזמן שמתן הוחזק יחד עם החטוף עידן אלכסנדר, והיום הותר לפרסום על ידי משפחתו.

נזכיר כי רק בדצמבר 2024 פרסם חמאס תיעוד של מתן בשבי, פונה לרה"מ בנימין נתניהו: "שמעתי על התוכנית החלשה שלך להחזיר אותנו חזרה לבית. שמעתי שהבטחת לכל אחד שמסגיר אחד מאיתנו 5 מיליון דולר ויציאה בשלום מהרצועה. אני מאוכזב מאוד. עכשיו אני בטוח שאתה לא מכיר את האויבים שלך, ואתה לא יודע את כוונתם. זה השלום שלך ושל הממשלה שלך?".

"אנחנו עדיין חיים, אנחנו רוצים לחזור בשלום לפני שנשתגע. אני וחבריי חוששים מאוד לחיינו. אנחנו מתים בכל יום אלף פעם, אף אחד לא מרגיש ממנו", הוסיף החטוף. "הבידוד הורג והחושך מפחיד. בכל יום אני מת עוד קצת ועוד קצת, נותנים לנו ליפול".

מוקדם יותר דיווחנו כי מפגינים יצאו היום (ראשון) להפגין במספר מוקדים ברחבי הארץ, בדרישה להשבת החטופים, במהלך היום נרשמו חסימות רבות ושיבושי תנועה ברחבי הארץ. במהלך היום נחסמו לתנועה מספר כבישים בשל התפרצות של מפגינים לכביש בכמה מוקדים. ביניהם: נתיבי איילון, במחלף קק"ל נחסם הכביש לכיוון דרום. מפגינים חסמו גם את הכביש במחלף לה גוארדיה לכיוון צפון ועוד. בהמשך הערב תתקיים עצרת עצרת המרכזית בכיכר החטופים.

שר הביטחון לשעבר גלנט, אמר בכיכר החטופים: "הושגו שלוש מטרות של המלחמה, פירקנו את היכולות הצבאיות של חמאס, יצרנו חופש פעולה בעזה וחיסלנו את ההנהגה של חמאס. צריך עכשיו להחזיר את החטופים ולהחליף את שלטון חמאס. נחזיר את החטופים ואז נחסל את חמאס".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב ליום העצירה וטען: "השביתה שנכשלה היום, היא המשך ישיר של השביתות מבית היוצר של קפלן. זה אותם שביתות, מחאות, חסימות שהיו כאן לפני השביעי לעשירי. אני אומר, השביתות האלה מחלישות את מדינת ישראל - והן לא מקרבות את הבאת החטופים".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ התייחס להפגנות ואמר כי "אנחנו אחרי יום שהתחיל בהצהרות בומבסטיות של ארגוני השמאל, שביקשו לארגן היום מחאות ולעצור את המדינה. מה היה לנו בפועל? לא דובים ולא יער. מדינת ישראל לא עצרה, ולו לדקה אחת. כמה אלפים בודדים מתוך עשרה מיליון אזרחי מדינת ישראל חסמו היום כבישים בכל רחבי הארץ"