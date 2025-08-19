כיכר השבת
"מרבית המאושפזים הם ילדים"

חולה חצבת נסע בתחב"צ בקו בני ברק-בית שמש | זה מה שתעשו אם שהיתם לידו

במשרד הבריאות עדכנו כי התברר היום - שחולה בחצבת נסע בתחבורה ציבורית בקו אוטובוס בני ברק-בית שמש | "אנשים ששהו בקרבת חולה בחצבת, מומלץ לוודא שהם מחוסנים" (בריאות, חרדים)

חולה חצבת. אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

עלייה במספר הנדבקים: במשרד הבריאות פרסמו היום (שלישי) כי התברר שחולה חצבת נסע בתחבורה ציבורית בתקופת הזמן המדבקת של המחלה.

פרטי הנסיעות:
15.8.2025 – אוטובוס מבני ברק לבית שמש (קו 681) בין השעות 15:00-16:30.
16.8.2025-17.8.2025 – אוטובוס מבית שמש לבני ברק (קו 681) בין השעות 23:30-00:45.

בהודעת המשרד נאמר כי אנשים ששהו בקרבת חולה החצבת במקומות ובשעות שצוינו מעלה, מומלץ להם לוודא שהם מחוסנים בהתאם להמלצות המשרד.

במקביל התפרסם הערב כי מאז תחילת התפרצות החצבת בישראל לפני כשלושה חודשים, נכון להיום אובחנו 618 חולים, מהם 236 חולים פעילים, כאשר מרבית המאושפזים הם ילדים שאינם מחוסנים. בשבוע האחרון נפטרו מחצבת שני פעוטות שלא חוסנו נגד המחלה, ללא מחלות רקע.

עוד נאמר כי נכון להיום יש 21 מאושפזים, רובם ילדים מתחת לגיל 6 ומבוגר אחד. שניים מהם בטיפול נמרץ, מתוכם אחד מחובר למכונת אקמו.

מה תרגישו אם ח"ו תחלו במחלה? "היא מתבטאת בחום, הרגשה כללית רעה, נזלת ופריחה ועלולים להיות לה סיבוכים קשים ואף מסכני חיים".

משרד הבריאות ממליץ להורים לחסן את הילדים בשתי מנות, כמו כן, במטרה להגן על תינוקות באיזורים אלו (ירושלים, בית שמש, בני ברק) מומלץ לתת מנה נוספת לתינוקות בגילאי חצי שנה עד שנה.

