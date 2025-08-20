כיתת לימוד. אילוסטרציה ( צילום: מנדי הכטמן, פלאש 90 )

משרד החינוך פרסם את רשימת בתי הספר המצטיינים לשנת הלימודים תשפ"ה, ומהנתונים עולה כי המחוז החרדי רשם הישג חסר תקדים עם 60 מוסדות חינוך שנכללו ברשימה היוקרתית. מדובר בזינוק מרשים המעיד על עבודה חינוכית וחתירה למצוינות במוסדות הפרוסים ב רחבי הארץ.

מדי שנה, משרד החינוך מפרסם את רשימת המוסדות הזוכים ב"תגמול דיפרנציאלי", מודל ייחודי המיועד להוקיר בתי ספר שהפגינו הצטיינות יוצאת דופן במגוון רחב של תחומים. חשוב להדגיש כי הבחירה אינה מתבססת רק על ציונים והישגים לימודיים, אלא בוחנת את עשיית בית הספר בצורה הוליסטית. בין הקריטריונים שנבדקים נכללים הצלחה במניעת נשירה, יצירת אקלים חינוכי מיטבי, קידום תלמידים מאוכלוסיות מוחלשות, מעורבות חברתית ותרומה לקהילה. המוסדות שנכללו ברשימה הוכיחו כי הם מובילים עשייה פדגוגית חדשנית לצד טיפוח ערכים ומתן מעטפת אישית לכל תלמיד ותלמידה. כהוקרה על עבודתם המסורה, צוותי ההוראה בבתי הספר הזוכים יקבלו תגמול כספי, המהווה הכרה ישירה בהשקעתם ובתרומתם להצלחת התלמידים.

הכללתם של 60 מוסדות מהמחוז החרדי ברשימה היא יותר מאשר נתון סטטיסטי; זוהי תעודת כבוד למנהלים, למורים ולאנשי החינוך במגזר, המוכיחים כי ניתן לשלב בהצלחה שמירה על המסורת וערכי היהדות יחד עם חתירה למצוינות לימודית וחברתית.

שי קלדרון, מנהל המחוז החרדי במשרד החינוך, בירך בחום על ההישג המרשים: "אני חש סיפוק רב לראות 60 מוסדות שלנו ברשימת המצטיינים הארצית. זוהי הכרה בעבודה המאומצת, המקצועית והמסורה של המנהלים והמנהלות, המורים והמורות שלנו, שפועלים יום ולילה מתוך תחושת שליחות אמיתית. התוצאות מוכיחות כי ניתן וצריך לשאוף גבוה בכל התחומים – הלימודי, הערכי והחברתי. זהו יום חג לחינוך החרדי, והישג זה מטיל עלינו אחריות כבדה להמשיך ולהוביל קדימה, להצטיין ולהבטיח שכל תלמיד ותלמידה ימצו את הפוטנציאל הגלום בהם".