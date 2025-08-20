"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

בוקר סוער בחאן יונס כ-20 מחבלים חדרו למוצב של צה"ל בציר מורג, ופתחו בירי משולב של נשק קל ונ"ט. לוחמי גדוד נחשון של חטיבת כפיר הגיבו באש והצליחו לחסל כ-10 מחבלים חמושים בקרב פנים מול פנים ובסגירת מעגל מהירה מהאוויר, במקביל לתקיפות אוויריות על המחבלים. נצפה טנק של צה"ל דורס מחבל.

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר הבוקר בפיקוד הדרום עם הרמטכ"ל אייל זמיר. הוצגו תוכניות להשתלטות על עזה. כ"ץ אישר גיוס 60,000 מילואים והארכת צווי 20,000 נוספים, תוך הדגשת הצורך להגן על חיילים ולהכות באויב בעוצמה מלאה.

בעיירת שאטל רוססו עשרות רכבים יהודיים בכתובות נאצה פרו-פלסטיניות. המשטרה פתחה בחקירה ואוספת ממצאים ומצלמות אבטחה. האירוע מצטרף לגל תקריות אנטישמיות בצרפת כולל פיצוץ מחוץ לבית כנסת ועלייה של 73% במקרי אנטישמיות. הקהילה היהודית דורשת אמצעים מיידיים.

שירות בתי הסוהר בחסות השר איתמר בן גביר הציבו תמונות של עזה ההרוסות כתזכורת והשראה להאסירים.

בגזרת עזה התרגשות בקרב המתיישבים/הלוחמים ניכרת התרגשות גדולה למה? תצפו ותגלו

האדמו"ר מסאטמר ביקר במחנות הקיץ של החסידות וחיזק את רוחם של הילדים והבחורים. הביקור מסמל את השקעה ברוחניות הדור הצעיר גם בחופשות.

תחזית מזג אוויר בחמישי-שישי מתחמם מעט אך טמפרטורות נוחות לעונה.

פינת הידעת כשהחוקים של ניוטון עובדים בלי רחמים - אופנוע שעף באוויר ורוכב ומגלה שפיזיקה לא מתחשבת בכלום.