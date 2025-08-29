הותר לפרסום כי במבצע צה״לי חולצה גופתו של אילן וייס ז״ל והושבו ממצאים המקושרים לחלל חטוף נוסף, ששמו טרם הותר לפרסום, מרצועת עזה.

מבצע החילוץ המורכב, בוצע על ידי כוחות צה״ל בפיקוד הדרום בשילוב אמ"ן, שב״כ וכוחות מיוחדים. המבצע התאפשר הודות למודיעין מדוייק של מפקדת החטופים, אגף המודיעין והשב״כ.

אילן וייס ז״ל, חבר קיבוץ בארי נרצח באכזריות ונחטף מביתו ב-7 באוקטובר 2023, על ידי מחבלי ארגון הטרור חמאס. בן 55 במותו. לאחר חטיפתו, אשתו שירי ובתו נוגה נחטפו גם כן והושבו במסגרת הסכם ״דלתות שמיים״ בנובמבר 2023.

לאחר הליך זיהוי שנעשה במרכז הלאומי לרפואה משפטית, יחד עם משטרת ישראל, צוות החטופים באגף כוח האדם, מסר את ההודעה למשפחה ולקהילת בארי.

הליך הזיהוי של החטוף הנוסף, במרכז הלאומי לרפואה משפטית, נמשך גם בשעה זו. צוות החטופים באגף כוח האדם, מסר את ההודעה למשפחה.

"צה״ל ושב"כ משתתפים בצער המשפחות וימשיכו לעשות את כל המאמצים להשבת כלל החטופים", הוסיף דובר צה"ל.

אילן היה סגן ראש צוות החירום היישובי של הקיבוץ, מנהל התשתיות של הקיבוץ וסיפק תמיכה לוגיסטית לכיתת הכוננות. עם חדירת המחבלים, יצא אילן לפתוח את הנשקייה בקיבוץ, ועקבותיו נעלמו.

ראש הממשלה בנימין נתניהו: "במבצע של צה״ל ושב״כ ברצועת עזה, הושבה ארצה גופתו של אילן וייס ז״ל שהוחזקה בידי ארגון הטרור הרצחני חמאס. במבצע הושבו ממצאים של חטוף חלל נוסף ששמו טרם הותר לפרסום. הממצאים נמצאים כעת בהליך זיהוי במכון לרפואה משפטית".

"אילן וייס, גיבור החיל, היה איש צוות החירום היישובי (צח״י) של קיבוץ בארי. הוא נרצח ב-7 באוקטובר 2023 עת יצא להגן על הקיבוץ וגופתו נחטפה. רעייתו שירי ובתו נגה נחטפו ושוחררו מן השבי בנובמבר 2023".

נתניהו הוסיף: "יחד עם כל אזרחי ישראל, רעייתי ואני מוסרים את תנחומינו מעומק הלב למשפחות היקרות ומשתתפים בצערן הכבד. אני מודה למפקדים וללוחמים שלנו על פעולה מוצלחת, על נחישותם ועל אומץ ליבם".

"המערכה להשבת החטופים נמשכת ברציפות, לא ננוח ולא נשקוט עד שנשיב את כל חטופינו הביתה - את החיים ואת החללים כאחד".

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "במבצע גבורה שהוביל צה"ל ביחד עם שב"כ הושבו ארצה גופתו של אילן וייס ז"ל, תושב הקיבוץ בארי שנרצח ונחטף בידי מרצחי חמאס ב־7 באוקטובר, וכן ממצאים של חטוף נוסף ששמו טרם הותר לפרסום".

"אילן ז"ל היה סגן ראש צוות החירום היישובי בבארי שניהל בגבורה את קרב הבלימה בקיבוץ ומנע אסון גדול יותר, לצד גיבורים נוספים".

"בשם מערכת הביטחון כולה אני שולח תנחומים עמוקים למשפחתו. אני מבקש להביע הערכה עמוקה ללוחמים הגיבורים שלנו שמחרפים את נפשם יום ולילה כדי להשיב את כל החטופים - החיים והחללים כאחד".

כ"ץ הוסיף: "לא ננוח ולא נשקוט עד שכולם ישובו הביתה - זאת המטרה המרכזית של התמרון המתקרב. יהי זכרו ברוך".