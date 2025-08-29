פרטים נוספים נחשפים הצהריים (שישי), מהמבצע לחילוץ גופתו של החטוף אילן וייס הי"ד מרצועת עזה, והשבתה לישראל. לצד זאת הובאו ממצאים המקושרים לחטוף חלל נוסף, ששמו טרם הותר לפרסום; הליך הזיהוי במרכז הלאומי לרפואה משפטית נמשך.

לפי גורמי ביטחון, המודיעין שאִפשר את היציאה למבצע התקבל רק בימים האחרונים – בעקבות חקירות שב״כ של מחבלים שנתפסו בפעילות כוחותינו בעזה. החשודים מסרו לחוקרים את המיקום שבו הוחזקו הגופות, ומרגע זה החלה היערכות מבצעית עד לחילוץ שבוצע היום.

גורם ביטחוני תיאר: "המבצע הצליח גם בזכות עבודה מודיעינית בשטח ‘עוין מאוד’ ברצועה”.

גופתו של וייס הובאה ממרכז הרצועה, לאחר מאמץ מודיעיני מתמשך בהובלת פיקוד הדרום, אמ״ן והשב״כ. במערכת הביטחון מדגישים כי הממצאים הנוספים עדיין בבדיקה, וקוראים לשמור על כבוד המשפחות ולהימנע מהפצת שמועות.

אילן וייס, חבר בצוות החירום של קיבוצו, יצא מביתו בשעה 07:15 בבוקר שמחת תורה (7 באוקטובר) לאחר שנקרא לסייע בפתיחת הנשקייה – ומאז נותק עמו הקשר. בינואר 2024 עודכנה המשפחה כי אינו בין החיים.

באותו בוקר פרצו מחבלים לבית המשפחה: האם שירי (53) נחטפה לאחר שהבית הוצת, והבת נגה (אז בת 18) הסתתרה בממ״ד; עם התגברות הלהבות נמלטה דרך החלון, אך אותרה ונחטפה אף היא. השתיים שוחררו בפעימה השנייה בדצמבר 2023.

נגה תיארה לאחרונה בעצרת בניר עוז את רגעי הפריצה והאש: "הייתי בבית עם ההורים שלי, שירי ואילן וייס… כשאבד הקשר עם הרבש״צ ביקשו מאבא שלי להגיע לנשקייה ולפתוח אותה. הוא ידע שיש חדירת מחבלים, אבל גם ידע שזקוקים לו. הוא לא היסס לרגע – ויצא”.

בהמשך סיפרה: "כשכדור ננעץ בדלת הממ״ד הבנו שאנחנו בסכנה מידית… המחבלים הציתו את הבית. העדפתי למות מירי ולא להישרף… התחבאתי בשיחים והם מצאו אותי. עשר דקות נוספות – וכבר הגעתי לעזה".