אבו עוביידה והחיסול בתימן ( צילום: דו"צ ומשרד הביטחון )

במהלך השבת דיווחה הנשיאות החות'ית, כי ראש הממשלה שלה חוסל בתקיפה הישראלית לפני מספר ימים, כמו כן, במהלך השבת נעשה ניסיון חיסול לדובר חמאס אבו עוביידה, במקביל, לוחם נפצע בעזה.

בתימן הודו במהלך השבת, כי בתקיפה הישראלית בשבוע שעבר על מקום בו שהו מספר בכירים בזמן הנאום, חוסל ראש הממשלה יחד עם עוד מספר בכירים. בישראל מעריכים כי בין הבכירים שחוסלו, היו גם ראש לשכתו, מזכירו המדיני, ושרי המשפטים, הכלכלה, החקלאות, ההסברה והחוץ. שר ההגנה והרמטכ"ל על פי ההערכה בישראל - לא חוסלו.

תיעוד מה'בור' בזמן התקיפה ( צילום: דובר צה"ל )

כפי שדווח בשבוע שעבר על פי דיווחים מתימן, אחמד א-רהווי, ראש הממשלה בממשלת החות׳ים שאינה מוכרת בינלאומית, נהרג בתקיפת חיל האוויר הישראלי בצנעא. לפי ערוץ אל-ג׳ומהוריה המשדר מעדן, א-רהווי חוסל בדירה בשכונת בית בוס בעיר הבירה; בעיתון "עדן אל-ר׳ד" נמסר כי נהרג יחד עם מלווים נוספים, בשבת כאמור אושר הדיווח סופית.

א-רהווי כיהן בתפקיד כשנה, שנחשב ניהולי יותר מצבאי-פוליטי. עם זאת, העובדה ששהה יחד עם צמרת ארגון הטרור של החות'ים לצפייה משותפת בנאומו של מנהיגם, מלמדת על מעמדו.

במקביל, אתר הביטחון התימני Defense Line דיווח על חיסול בכירים נוספים בממשל החות׳י בתקיפה על בית במתחם הביטחוני הסמוך לארמון הנשיאות בצנעא - אחד היעדים שהותקפו. עוד דווח על תקיפות בבסיסים חות׳יים בתוך מתחם הארמון, בשכונת חדה הסמוכה, וכן בבסיס צבאי בהר עטאן בדרום מערב הבירה.

לפי מקורות ישראלים, התקיפות בוצעו במסגרת מבצע "טיפת מזל" והוכוונו לצמרת הצבאית של החות׳ים, כולל הרמטכ״ל החות׳י מוחמד אל־עומרי - שניצל בחודש יוני האחרון מניסיון חיסול, וכן בכירים נוספים.

לדברי גורם צבאי, המטרה רוכזה לאחר שהתקבל מידע מודיעיני מדויק שלפיו יותר מעשרה בכירים מהדרג הצבאי והמדיני התכנסו לצפות יחד בנאומו של מנהיג החות׳ים עבד אל-מלכ אל-חות׳י. מבנה מטוסי קרב המריא ליעד תוך שימוש בתחבולה שאפשרה הגעה בחשאיות לאזור צנעא, וביצע ירי של לפחות עשרה חימושים לעבר המבנה בו שהו הבכירים.

שר הביטחון ישראל כ״ץ אמר לאחר התקיפה: "כפי שהזהרנו את החות׳ים בתימן - אחרי מכת החושך באה מכת בכורות. מי שירים יד על ישראל - ידו תיגדע".

דובר צה״ל מסר לגבי הפציעה: "לוחם צה״ל נפצע באורח בינוני ולוחם צה״ל נוסף נפצע באורח קל אתמול (ו׳), כתוצאה מעליית נמ"ר על מטען בקרב בצפון רצועת עזה. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. באירוע נפצעו חמישה לוחמי צה״ל נוספים באורח קל ושוחררו מבית החולים במהלך הלילה."

במקביל, במהלך השבת נעשה ניסיון חיסול שטרם ברור האם צלח, של דובר ארגון הטרור חמאס אבו עוביידה - דמות משמעותית מאוד בחמאס ובמידה ואכן החיסול הצליח מדובר במכה משמעותית עבור חמאס.

מצה"ל ושב"כ נמסר: "הותקף מחבל מרכזי של חמאס באמצעות כלי טיס של חיל האוויר. התקיפה בוצעה בעיר עזה שבצפון הרצועה, בהובלת פיקוד הדרום ובהכוונת אמ"ן".