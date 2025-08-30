כיכר השבת
לוחמים נפצעו בעזה | סיכום

הצלחה למבצע בתימן: החות'ים הודו שראש הממשלה חוסל | דובר חמאס היה יעד התקיפה בעזה

במהלך השבת אישרו בכירים חות'ים, כי ראש הממשלה חוסל בתקיפה הישראלית יחד עם עוד מספר בכירים, שכוללים שרים, מנהל הלשכה המדינית ועוד | צה"ל ושב"כ עדכנו במקביל, כי בשבת הותקף מחבל מרכזי בשירות חמאס וההערכות הן שמדובר בדובר חמאס המפורסם לשמצה אבו עוביידא (חדשות בארץ)

9תגובות
אבו עוביידה והחיסול בתימן (צילום: דו"צ ומשרד הביטחון)

במהלך השבת דיווחה הנשיאות החות'ית, כי ראש הממשלה שלה חוסל בתקיפה הישראלית לפני מספר ימים, כמו כן, במהלך השבת נעשה ניסיון חיסול לדובר אבו עוביידה, במקביל, לוחם נפצע בעזה.

בתימן הודו במהלך השבת, כי בתקיפה הישראלית בשבוע שעבר על מקום בו שהו מספר בכירים בזמן הנאום, חוסל ראש הממשלה יחד עם עוד מספר בכירים.

בישראל מעריכים כי בין הבכירים שחוסלו, היו גם ראש לשכתו, מזכירו המדיני, ושרי המשפטים, הכלכלה, החקלאות, ההסברה והחוץ. שר ההגנה והרמטכ"ל על פי ההערכה בישראל - לא חוסלו.

תיעוד מה'בור' בזמן התקיפה (צילום: דובר צה"ל)

כפי שדווח בשבוע שעבר על פי דיווחים מתימן, אחמד א-רהווי, ראש הממשלה בממשלת החות׳ים שאינה מוכרת בינלאומית, נהרג בתקיפת חיל האוויר הישראלי בצנעא. לפי ערוץ אל-ג׳ומהוריה המשדר מעדן, א-רהווי חוסל בדירה בשכונת בית בוס בעיר הבירה; בעיתון "עדן אל-ר׳ד" נמסר כי נהרג יחד עם מלווים נוספים, בשבת כאמור אושר הדיווח סופית.

א-רהווי כיהן בתפקיד כשנה, שנחשב ניהולי יותר מצבאי-פוליטי. עם זאת, העובדה ששהה יחד עם צמרת ארגון הטרור של החות'ים לצפייה משותפת בנאומו של מנהיגם, מלמדת על מעמדו.

במקביל, אתר הביטחון התימני Defense Line דיווח על חיסול בכירים נוספים בממשל החות׳י בתקיפה על בית במתחם הביטחוני הסמוך לארמון הנשיאות בצנעא - אחד היעדים שהותקפו. עוד דווח על תקיפות בבסיסים חות׳יים בתוך מתחם הארמון, בשכונת חדה הסמוכה, וכן בבסיס צבאי בהר עטאן בדרום מערב הבירה.

לפי מקורות ישראלים, התקיפות בוצעו במסגרת מבצע "טיפת מזל" והוכוונו לצמרת הצבאית של החות׳ים, כולל הרמטכ״ל החות׳י מוחמד אל־עומרי - שניצל בחודש יוני האחרון מניסיון חיסול, וכן בכירים נוספים.

לדברי גורם צבאי, המטרה רוכזה לאחר שהתקבל מידע מודיעיני מדויק שלפיו יותר מעשרה בכירים מהדרג הצבאי והמדיני התכנסו לצפות יחד בנאומו של מנהיג החות׳ים עבד אל-מלכ אל-חות׳י. מבנה מטוסי קרב המריא ליעד תוך שימוש בתחבולה שאפשרה הגעה בחשאיות לאזור צנעא, וביצע ירי של לפחות עשרה חימושים לעבר המבנה בו שהו הבכירים.

שר הביטחון ישראל כ״ץ אמר לאחר התקיפה: "כפי שהזהרנו את החות׳ים בתימן - אחרי מכת החושך באה מכת בכורות. מי שירים יד על ישראל - ידו תיגדע".

דובר צה״ל מסר לגבי הפציעה: "לוחם צה״ל נפצע באורח בינוני ולוחם צה״ל נוסף נפצע באורח קל אתמול (ו׳), כתוצאה מעליית נמ"ר על מטען בקרב בצפון רצועת עזה. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. באירוע נפצעו חמישה לוחמי צה״ל נוספים באורח קל ושוחררו מבית החולים במהלך הלילה."

במקביל, במהלך השבת נעשה ניסיון חיסול שטרם ברור האם צלח, של דובר ארגון הטרור חמאס אבו עוביידה - דמות משמעותית מאוד בחמאס ובמידה ואכן החיסול הצליח מדובר במכה משמעותית עבור חמאס.

מצה"ל ושב"כ נמסר: "הותקף מחבל מרכזי של חמאס באמצעות כלי טיס של חיל האוויר. התקיפה בוצעה בעיר עזה שבצפון הרצועה, בהובלת פיקוד הדרום ובהכוונת אמ"ן".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (97%)

לא (3%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

9
עם כל ההפצצות והבלאגן שהיו בליל שבת כבר חשבנו ששחררו את החטופים ...
נתיבותית
8
זאהר ג'בארין נולד י"ח באלול, שוחרר ב־2011 וגורש לטורקיה, שם ממשיך לפעול במחשכים. אין לסלוח לו, אין לדון עמו רק להשמיד. ח'ליל אל-חיה, בן י"ג תשרי, חי בקטר. חובנו לנתק את ראשו מרגליו, ללא דיחוי. עלינו להתאחד ולפעול בעוז לחיסולם. כל רגע בו הם קיימים הוא נזק עצום לעם. חייבים לעקור את השורש במלואו. חיילי
ישראל
7
עת צרה היא ליעקב, וממנה ייוושע בואו ונפתח שערי שמיים בזעקה של תהילים, עם הפרקים: י"ג, כ', כ"ב, מ"ז, פ"ג, ק"י, קכ"א, קל', קמ"ב. לרחמי שמיים מרובים על אחינו ואחיותינו, שבויים, נעדרים וחטופים – להחזירם במהרה אל עמם ואל משפחותיהם.
דוד
6
רוצחים חסרי רחמים אלה מאיימים על קיומנו ועל דם ילדינו. חובתנו כחסידים לשמור על עם ישראל ולהגן עליו בכל האמצעים. המענה חייב להיות מוות מידי, חד וברור, ללא שום דחייה או התפשרות.
מזרחי
5
עזה היא גוש אחד גדול של שנאה טהורה. הפתרון היחיד: מעיכה עד אבק, מחיקה עד חול, כתישה עד שקט. שום עצירה באמצע, שום משא ומתן.
חיים מאיר
4
האויבים בעזה הם זרועו הארוכה של עמלק. בכל בית שם טמון רעל ספרים של כפירה, דגלים של שנאה, כלי־זין בכל פינה. מצווה למחות את זכר עמלק, לא להשאיר פינה אחת שלא נהפכה לעפר, כדי שיתקדש שם שמים לעיני כל העולם.
זושא
3
חמאס הוא סרטן בגוף המזרח התיכון ואם לא נכרת אותו מהשורש, הוא יתפשט מחדש. זה אומר להרוג את כל ראשי הטרור, לפרק את מערך המנהרות, למחוק את כל תשתיות הנשק, ולוודא שלא נשאר זכר מהארגון הרצחני הזה.
שמואל ישראל
2
החובה שלנו ברורה לא לעצור באמצע המלאכה. כל עוד נותר אויב נושם ומאיים, המטרה היא חיסול מוחלט של כל מוקד הרשע. שום עסקה, שום ריכוך, שום רחמים עד שיישאר רק שקט וביטחון מוחלט
יחיאל מיכל
1
האויב לא מבין דיפלומטיה. ראשי טרור, מפקדים ופעילי חמאס חייבים להיעלם מהעולם: לרסק, למחוק, לעקור מהשורש, להשמיד את כל מוקדי האיום.
פינחס

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר