הערב (מוצאי שבת) הותר לפרסום, כי גופת החטוף השני ששבה ארצה, היא של עידן שתיוי הי"ד, בן 28 מפתח תקווה.

שתיוי הי"ד, נחטף מפסטיבל הנובה ביום הטבח הגדול של חמאס בשמחת תורה, לשם הוא הגיע כדי לצלם את חבריו ושם הוא נרצח, בן 28 היה במותו האכזרי.

מבצע החילוץ המורכב, בוצע על ידי כוחות צה״ל בפיקוד הדרום בשילוב אמ"ן וכוחות מיוחדים. המבצע התאפשר הודות למודיעין מדוייק של מפקדת השו״ן באגף המודיעין, אגף המודיעין והשב״כ.

לאחר הליך זיהוי שנעשה במרכז הלאומי לרפואה משפטית, יחד עם מז״פ של משטרת ישראל והרבנות הצבאית, צוות החטופים באגף כוח האדם מסר את ההודעה למשפחתו.

"צה״ל, שב"כ ומשטרת ישראל משתתפים בצער המשפחות וימשיכו לעשות את כל המאמצים להשבת כלל החטופים", נמסר מהדוברות המשותפת.

ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב: "במבצע המיוחד שביצעו צה״ל ושב״כ ברצועת עזה הושבה גופתו של עידן שתיוי ז״ל. לאחר השלמת הליך הזיהוי במכון לרפואה משפטית הותר הערב לפרסם את דבר השבתו ארצה".

"עידן", כתב ראש הממשלה: "היה סטודנט מוכשר לקיימות וממשל ואדם אמיץ לב: ב-7 באוקטובר 2023 הוא השתתף במסיבת הנובה, וכשהחלה מתקפת המחבלים הוא פעל כדי למלט ולהציל משתתפים רבים במסיבה. תוך כדי פעולתו הוא נרצח וגופתו נחטפה על ידי ארגון הטרור חמאס לעזה".

לסיום הוא כתב: "יחד עם כל עם ישראל, רעייתי ואני שולחים את תנחומינו מעומק הלב למשפחת שתיוי. אני שב ומביע את הערכתי לצה״ל ושב״כ על פעולתם הנחושה והנועזת".

יצוין, כי עד כה הושבו ארצה 207 חטופים, 148 מהם בחיים.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "אני שולח תנחומים עמוקים למשפחתו של עידן שתיוי ז"ל, שנרצח ונחטף על ידי מרצחי חמאס במסיבת הנובה ב־7 באוקטובר, וגופתו הושבה לישראל במבצע מיוחד של צה"ל ושב"כ. בבוקר ה-7 באוקטובר, עידן ז"ל פעל בגבורה עילאית והציל מבלים שלא הכיר לפני כן, בכך שסייע להם להימלט מהתופת".

עוד מסר השר כ"ץ: "אני מכיר מקרוב את אביו, אלי, שליווה אותי במהלך כהונתי כשר החוץ בפגישות רבות עם מנהיגים בעולם ופעל במסירות ובאומץ בלתי נדלה להשבת החטופים. לבי עמו ועם משפחתו. אני מבקש להביע הערכה עמוקה ללוחמינו הגיבורים שממשיכים כל העת במאמצים להשבת כל החטופים - ומדגיש: מדינת ישראל מחויבת להשיב הביתה את כל החטופים, החיים והחללים כאחד. יהי זכרו של עידן ברוך".

יום לפני השביעי באוקטובר בשנה שעברה כפי שדווח בהרחבה, הוחלט על פי המידע שהגיע לידי כוחות הביטחון לקבוע את מותו של עידן. עידן הותיר אחריו את הוריו אלי ודלית, 3 אחים ואת בת זוגו סתיו. גופתו של עידן עדיין מוחזקת בשבי החמאס. "אנו משתתפים בצערה הכבד של משפחת שתיוי", נמסר אז ממטה המשפחות.

כזכור ביום שישי האחרון, הותר לפרסום כי במבצע צה״לי חולצה גופתו של אילן וייס ז״ל והושבו ממצאים המקושרים לחלל חטוף נוסף, ששמו טרם הותר לפרסום, מרצועת עזה והערב כאמור שמו הותר לפרסום.

אילן וייס ז״ל, חבר קיבוץ בארי נרצח באכזריות ונחטף מביתו ב-7 באוקטובר 2023, על ידי מחבלי ארגון הטרור חמאס. בן 55 במותו. לאחר חטיפתו, אשתו שירי ובתו נוגה נחטפו גם כן והושבו במסגרת הסכם ״דלתות שמיים״ בנובמבר 2023.

לאחר הליך זיהוי שנעשה במרכז הלאומי לרפואה משפטית, יחד עם משטרת ישראל, צוות החטופים באגף כוח האדם, מסר את ההודעה למשפחה ולקהילת בארי.

אילן היה סגן ראש צוות החירום היישובי של הקיבוץ, מנהל התשתיות של הקיבוץ וסיפק תמיכה לוגיסטית לכיתת הכוננות. עם חדירת המחבלים, יצא אילן לפתוח את הנשקייה בקיבוץ, ועקבותיו נעלמו.