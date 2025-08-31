הוחזרה עטרה ליושנה: פסטיבל הכלייזמרים בצפת חזר לשורשיו

צפת ( צילום: David Cohen/Flash90 )

צפת סיימה השנה את אירועי הכלייזמרים שלה - מסורת שהחלה עוד בסוף שנות ה-80, כאשר סמטאות צפת מתמלאות בנגנים בסגנון חסידי מהשטעטל, כולל שירים ביידיש ובסגנון יהודי שורשי. השנה האירועים קיבלו תפנית כאשר בשינוי משנים קודמות, הוחלט להתמקד במוזיקה המסורתית האותנטית.

ראש עיריית צפת יוסי קקון, שנבחר לתפקידו לפני יותר משנה כנציג סיעת ש"ס ויתר המפלגות החרדיות בעיר, הסביר שבעשור האחרון הלך ופחת מספר המבקרים שהגיעו לימי הפסטיבל, כיון שניסו למלא אותו בתוכן חדש של אמנים עכשוויים, מז'אנרים שאין ביניהם לבין הכלייזמרים דבר. הפסטיבל ה-38, שהתקיים בשבוע שעבר לאחר הפסקה של שנה בשל המלחמה בצפון, שם דגש על החזרה לשורשים המקוריים של מוזיקה שורשית.

ראש העיר צפת יוסי קקון בשיחה עם ישראל שפירא

הפסטיבל נפתח השנה עם יונתן רזאל, מהדמויות המובילות במוזיקה היהודית-אמונית, והתמקד במוזיקה יהודית מכל הקצוות. למעלה מתשעים להקות והרכבים מישראל ומחו"ל השתתפו בפסטיבל, שהתקיים בסמטאות העיר העתיקה עם כניסה חופשית לקהל הרחב.

המהלך הצליח, ואלפים גדשו את סמטאות העיר העתיקה ושמעו ניגוני כלייזמרים מקוריים, וכותב השורות התמוגג משירים כמו "לו הייתי רוטשליד" וכדומה.

"השנה גדשו אלפים את סמטאות העיר צפת ומדובר בכלייזמרים אמיתיים", אמר ראש עיריית צפת יוסי קקון לישראל שפירא בסיום הפסטיבל.

האירוע, ניתן לסכם, נשא אופי של צפת ולא של תל אביב כבשנים עברו.