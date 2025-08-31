ברקע ההכנות בישראל למבצע 'מרכבות גדעון ב' וההצהרות בדרג המדיני כי יפעלו בכל דרך להשיב חטופים, משפחות החטופים פנו לאחרונה לבכירי הדרג הצבאי בבקשה חריגה כי "גם אם תהיה הזדמנות לחלץ את חטופינו - אל תעשו זאת במבצע צבאי".

על פי הדיווח של איתי בלומנטל בכאן 11, לטענת המשפחות, הסיכון שמהלך כזה יוביל להוצאה להורג של החטופים גבוה מדי, והן דורשות כי ישוחררו בעסקה בלבד.

במקביל דווח, כי במסגרת ההיערכות לכיבוש העיר עזה, צה"ל הכשיר לוחמים ותיקים ואנשי מילואים מטעם מפקדת השבויים והנעדרים בראשות ניצן אלון, שישתלבו לצד מפקדי האוגדות והחטיבות בשטח. מטרתם – ללוות את הלחימה בזמן אמת, להעניק ייעוץ מקצועי ולהביא בחשבון את סוגיית החטופים תוך כדי קבלת ההחלטות המבצעיות.

בעבר שוריינו נציגי מפקדת השו"ן (שבויים ונעדרים) בעיקר במפקדות קדמיות, אך הפעם הכוונה היא להציבם ממש עם הכוחות הלוחמים – כדי לוודא שברמות הפיקוד הגבוהות תישקל תמיד ההשפעה האפשרית על החטופים.

בתוך כך, בחדשות 13 דווח כי גובר הלחץ על ראש הממשלה בנימין נתניהו לדון שוב בעסקה לשחרור החטופים - לפני הכניסה לעיר עזה. בסביבתו אמרו לו כי "צריך להשיב על הצעת חמאס", וכי "אחרי שניכנס לעזה - לא יהיה עם מי לדבר".

בכירים בישראל אמרו כי "נתניהו לא מוכן לקבל את המתווה שהסכים לו רק עד לפני כמה שבועות. זו תעלומה. אנחנו מתרשמים שהכוונה שלו להיכנס לעזה היא אותנטית. בעוד כמה ימים ניכנס לעזה - ואז לא יהיה עם מי לדבר בצד השני".