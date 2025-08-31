כיכר השבת
דילמה קורעת לב

ברקע ההכנות לפעילות המחודשת בעזה: הבקשה החריגה של משפחות חטופים

בזמן שהמערכת הצבאית נערכת לפעילות עצימה בעזה, משפחות חטופים פנו לאחרונה לבכירי הדרג הצבאי בבקשה חריגה כי "גם אם תהיה הזדמנות לחלץ את חטופינו - אל תעשו זאת במבצע צבאי" | במקביל, דווח כי גובר הלחץ על ראש הממשלה בנימין נתניהו לדון שוב בעסקה לשחרור החטופים - לפני הכניסה לעיר עזה (בארץ)

כרזות למען חטופים בכיכר (צילום: ליאור רוטשטיין)

ברקע ההכנות בישראל למבצע 'מרכבות גדעון ב' וההצהרות בדרג המדיני כי יפעלו בכל דרך להשיב חטופים, משפחות החטופים פנו לאחרונה לבכירי הדרג הצבאי בבקשה חריגה כי "גם אם תהיה הזדמנות לחלץ את חטופינו - אל תעשו זאת במבצע צבאי".

על פי הדיווח של איתי בלומנטל בכאן 11, לטענת המשפחות, הסיכון שמהלך כזה יוביל להוצאה להורג של החטופים גבוה מדי, והן דורשות כי ישוחררו בעסקה בלבד.

במקביל דווח, כי במסגרת ההיערכות לכיבוש העיר עזה, צה"ל הכשיר לוחמים ותיקים ואנשי מילואים מטעם מפקדת השבויים והנעדרים בראשות ניצן אלון, שישתלבו לצד מפקדי האוגדות והחטיבות בשטח. מטרתם – ללוות את הלחימה בזמן אמת, להעניק ייעוץ מקצועי ולהביא בחשבון את סוגיית החטופים תוך כדי קבלת ההחלטות המבצעיות.

בעבר שוריינו נציגי מפקדת השו"ן (שבויים ונעדרים) בעיקר במפקדות קדמיות, אך הפעם הכוונה היא להציבם ממש עם הכוחות הלוחמים – כדי לוודא שברמות הפיקוד הגבוהות תישקל תמיד ההשפעה האפשרית על החטופים.

בתוך כך, בחדשות 13 דווח כי גובר הלחץ על ראש הממשלה בנימין נתניהו לדון שוב בעסקה לשחרור החטופים - לפני הכניסה לעיר עזה. בסביבתו אמרו לו כי "צריך להשיב על הצעת חמאס", וכי "אחרי שניכנס לעזה - לא יהיה עם מי לדבר".

בכירים בישראל אמרו כי "נתניהו לא מוכן לקבל את המתווה שהסכים לו רק עד לפני כמה שבועות. זו תעלומה. אנחנו מתרשמים שהכוונה שלו להיכנס לעזה היא אותנטית. בעוד כמה ימים ניכנס לעזה - ואז לא יהיה עם מי לדבר בצד השני".

זאהר ג'בארין נולד י"ח באלול, שוחרר ב־2011 וגורש לטורקיה, שם ממשיך לפעול במחשכים. אין לסלוח לו, אין לדון עמו רק להשמיד. ח'ליל אל-חיה, בן י"ג תשרי, חי בקטר. חובנו לנתק את ראשו מרגליו, ללא דיחוי. עלינו להתאחד ולפעול בעוז לחיסולם. כל רגע בו הם קיימים הוא נזק עצום לעם. חייבים לעקור את השורש במלואו
ישראל
1
עם כל הכאב, יש פה חיים של אומה שלימה, אסור בשום מחיר להשאיר את מרצחי החמאס בשליטה בעזה, אין אפשרות הגיונית לסיים את המערכה הזו ללא סילוק טוטאלי של חמאס !!! וזה רצון רוב העם !!!
אבנר

