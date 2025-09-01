לאחר הפסקה ממושכת, חברת התעופה האמריקאית דלתא איירליינס תשוב להפעיל החל מהיום (שני, 1 בספטמבר 2025) את הקו הישיר ניו יורק (JFK) - תל אביב. החל מהחודש יפעלו בישראל 4 חברות תעופה בקו תל אביב ניו יורק: אל על, ארקיע, יונייטד ודלתא.

מחברה נמסר כי, כרטיסים זמינים לרכישה גם באמצעות חברות התעופה השותפות של דלתא – אייר פראנס ו־KLM. הטיסות יופעלו באמצעות מטוסי Airbus A330-900neo החדישים של החברה, המציעים ארבע מחלקות שירות.

בדלתא מדגישים כי בטיחות הנוסעים ואנשי הצוות עומדת בראש סדר העדיפויות, וכי החברה ממשיכה לעקוב באופן שוטף אחר המצב הביטחוני בישראל בהתאם להנחיות גורמי הביטחון ולדוחות מודיעין עדכניים.

כזכור, החברה שבה לישראל באפריל האחרון, וביטלה את פעילותה לאחר זמן קצר בעקבות פגיעת הטיל החות'י בנתב״ג ומבצע ועם כלביא. החברה הודיעה על ביטולים עד תחילת ספטמבר, ובחרה שלא להאריכם - מדובר בהבעת אמון מצד החברה, שרואה פוטנציאל בהפעלת טיסות בתקופת הביקוש של חגי תשרי.

תלמיד ישיבה נוסף נעצר; כך הוא שוחרר עוד לפני שהועבר לכלא צבאי נחמן שטרנהרץ | 11:56

חזרתה של חברת התעופה דלתא לשוק תשפיע על המחירים וההיצע, שכן יעד זה לא עד מזמן היה מאוד מבוקש אך מאוד מצומצם, מה שגרם כמובן להיצע נמוך ביקוש גבוה מה שגורם לעליית מחירים. עם חזרתה של דלתא, ניתן למצוא כרטיסים בחודשים הקרובים סביב ה-1,000 דולר.