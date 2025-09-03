הבוקר (רביעי) בירושלים החל בגל של הצתות ומעשי ונדליזם בשכונות רחביה וגבעת רם, כחלק ממחאה נרחבת לעצירת המלחמה ולהשבת החטופים.

תושבת ירושלים, תמר בר שי בת ה-27, גילתה שרכבה, על כל תכולתו, נפגע ונשרף כליל בהצתת המפגינים. האירוע המצער הותיר אותה ואת משפחתה עם שלוש התינוקות, שתי בנות תאומות פגות בנות שלושה חודשים וילדה נוספת בת ארבע – ללא אמצעי תחבורה חיוני. למרבה המזל, לא היו נפגעים באירועים השונים.

"שמענו צעקות 'להתרחק, להתרחק'", סיפרה תמר ל-ynet על רגעי הבוקר המוקדמים. "בעלי הסתכל בחלון וביקש ממני לא להסתכל גם אני. הוא לא רצה שאני אבהל, אבל ישר ראינו שיש שריפה גדולה בפח שצמוד לאוטו שלנו. ראינו שוטרים צועקים בכל הבניינים שצמודים לשריפות. הם פרצו אל הבתים והוציאו את האנשים מהמיטות כדי למנוע פגיעה בהם. השוטרים אמרו לנו שיש עוד מוקדי שריפה ברחבי העיר".

בשיחה תמר שיתפה בתסכולה על ההשלכות האישיות של האירוע, ואמרה:

"בעלי יוצא בשבוע הבא שוב למילואים בעזה, ואני עם רכב שרוף. רכב שלם הלך. שלוש כיסאות תינוק ברכב הלכו. רק אתמול העברנו אותו טיפול, הכול נשרף. ב-6:30 בבוקר בעלי שמע רעש בחוץ ואמר לי 'אל תסתכלי החוצה', אבל ראיתי שהפח ליד הבית שלנו נשרף ושהרכב עולה באש. אני בעד שיחזירו את החטופים, אבל הרכב שלי נשרף. השבוע אפזר את הילדים במסגרות ברגל".

הצתת רכבה של בר שי הייתה רק אחד מכמה מוקדי שריפה בפחים ובצמיגים ברחבי השכונות הבוקר, והיוותה חלק ממחאות שכללו חסימות כבישים ומעשי ונדליזם "חסרי תקדים". בנוסף להצתות, קומץ מפגינים טיפסו על גג הספרייה הלאומית, הדליקו רימון עשן ותלו שלטים, תוך שהם אינם נענים להנחיות השוטרים וחיילי מג"ב שהיו במקום.