כיכר השבת
סערת הצתת הרכב בירושלים

מתקפה חריפה על המפגינים: "אל תצחיקו אותנו ותעשו טובות, אתם מדברים ומתנהגים כמו פשיסטים"

ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף הערב בחריפות את המפגינים שהציחו פחים בסמוך לביתו בירושלים והביאו להבערת רכבו של המילואימניק | בסרטון שפרסם אמר כי המפגינים מתנהגים כמו פלנגות פשיסטיות: "איפה האכיפה? היא לא קיימת. אין פה אכיפה בררנית - אין פה אכיפה בכלל, והדבר הזה חייב להשתנות" (ארץ)

4תגובות
(צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ)

אחרי ההפגנות ליד ביתו הבוקר, והבערת רכבם של המילואימניקים - דבר שגרר גל של גינויים, פרסם הערב (רביעי) ראש הממשלה סרטון קצר ובו תקף בחריפות את המפגינים.

״בדמוקרטיה הפגנה זה דבר לגיטימי", פתח נתניהו. "אבל מה שקורה בהפגנות הממומנות, המאורגנות, הפוליטיות נגד הממשלה, שהן פרצו כל גבול - הם משחיתים רכוש, הם חוסמים כבישים, הם מאמללים מיליוני אזרחים, הם רודפים אחרי נבחרי ציבור ואחרי הילדים שלהם, לגן ולבתי הספר.

"הם מאיימים יום יום לרצוח אותי, את ראש הממשלה, ואת בני משפחתי, והם גם עוסקים בהצתות. הם אמרו שהם יקיפו את ביתי, בית ראש הממשלה, בטבעת של אש, ממש כמו פלנגות פשיסטיות".

ראש הממשלה הוסיף: "אז הם הדליקו אש, ברחוב חרל"פ, ממש ליד הבית, והאש הזאת הציתה גם מכונית. המכונית היא של סר"ן במילואים יואב בר ישי, הוא הנכד של יעקב נאמן שהיה שר אוצר ושר משפטים נפלא במדינת ישראל.

"השנה יואב שירת כ-260 יום, סבב שלישי שלו, גם בעזה גם בלבנון. הוא משרת כקצין בסיירת שריון. יש לו 3 בנות. הם שרפו את המכונית, ואשתו לא יכולה לקחת את הילדים, אז הם מתנדבים לממן את הקנייה של המכונית החדשה. אל תעשו טובות. אל תצחיקו אותנו. אתם מדברים על דמוקרטיה? אתם מדברים ומתנהגים בדיוק כמו פשיסטים".

לדברי נתניהו: "מה שקורה פה זה דבר פשוט - אין אכיפה, וכשאין אכיפה - יש הסלמה. ואכן הם התחילו בפריצת מחסומים ואחר כך ניסיון לפרוץ גדרות, ואחר כך הם יורים פצצות תאורה שכמעט שרפו מאבטחת למוות ליד הבית שלי, ועכשיו הם עושים טבעת של אש.

"איפה האכיפה? היא לא קיימת. אין פה אכיפה בררנית - אין פה אכיפה בכלל, והדבר הזה חייב להשתנות. זה מה שאני דורש מגורמי האכיפה. זה מה שעם ישראל דורש כדי לקיים פה דמוקרטיה”.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
זאהר ג'בארין – י״ח באלול: שוחרר בעסקה מבישה, והפך לסמל של איום קבוע. כל יום הולדת שלו הוא הזדמנות להפוך את חייו לסיוט האחרון. ח'ליל אל־חיה – י״ג תשרי: חי באורח של מלך בזמן שהחיילים והאזרחים שלנו סובלים מהטרור שהוא מתכנן. יש למחוק אותו מעל פני האדמה, בלי היסוס ובלי עיכוב.
ישראל חיים
3
י״ח באלול חודש של דין וחשבון נפש. בעוד עם ישראל מתכונן לימים נוראים, זאהר ג'בארין חוגג יום הולדת. חרפה. אסור שהוא ימשיך לנשום, הדין צריך להיעשות בו.
ישראל חיים
2
ציידי הדמים שמנהלים את עזה לא שותפים למשא ומתן, אלא מועמדים לשריפה. כן להרעיד את עזה עד שהצעקה האחרונה תיחנק מתחת להריסות. חלאות המוות שחיים על כספי טרור ודם יהודי לא יישאר מהם שריד. כל שכונה שלהם יעד, כל בית מטווח. חיסול מוחלט.
קליינמן
1
צודק נתניהו אין אכיפה!! על אכיפה נגד אלימות מופקדת המשטרה, והשר הממונה על המשטרה בן גביר נכשל לחלוטין בכל נושא האכיפה של אלימות במדינה,אם זה באלימות של מפגיני השמאל ואם זה בפשיעה שמשתוללת בכל המדינה...
ישראל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר