ארגון הטרור חמאס ממשיך בטרור הפסיכולוגי ומפרסם היום (שישי) סרטון חדש של החטוף גיא גלבוע דלל. לצד הסרטון, שעדיין לא הותר לפרסום על ידי המשפחה, נכתב על ידי חמאס: "הזמן אוזל".

גיא נראה נוסע ברכב בחוצות העיר עזה, ומדבר למצלמה תוך כדי שעשרות רבות של אנשים חולפים בזמן הזה ברחוב. בהמשך הוא נפגש עם חטוף נוסף, ומשפחתו ביקשה לא לפרסם את שמו בשלב זה.

יצוין כי הסרטון צולם כבר לפני שבוע, עוד לפני חיסולו של 'אבו עוביידה', דובר ארגון הטרור האכזרי. במהלך השבוע, פורסם כי הוא גיבש תכנית פעולה כיצד לעצור את המבצע הישראלי המתוכנן לכיבוש העיר עזה, באמצעות סרטונים ותעמולה. נראה כי התוכנית יצאה לפועל למרות חיסולו.

במהלך הסרטון, גיא גלבוע דלל מספר על מצבו הקשה - אך מדבר גם על מצבם הקשה של תושבי העיר עזה. הוא קורא להמשיך להפגין ברחובות, וטוען כי הוא נשאר בשבי בשל החלטת ממשלת ישראל.

יצוין כי כחלק מהתעמולה של ארגון הטרור חמאס, גיא גלבוע דלל מספר במהלך הסרטון על מספר החטופים החיים הנמצאים בעיר עזה, ומספר כי הם מפחדים מההפצצות ומהצבא.