ענת אנגרסט, אמו של החטוף מתן אנגרסט, השמיעה הערב (מוצאי שבת) בצעדת המחאה בירושלים הקלטה מנציג צה"ל בשיחה עם המשפחה, שבה הוא אומר: "הסיכון כבר עלה, והוא במגמה של סיכון גובר מול העצמת התמרון". הנציג שוחח עם המשפחה ברקע התוכנית לכיבוש עזה.

על פי הודעת המשפחה, רגע אחרי היציאה למבצע לכיבוש עזה, ולאחר שראש הממשלה בחר שוב במלחמה במקום בשחרור החטופים, שוחח נציג צה"ל עם משפחת אנגרסט שבנה מתן חטוף בעזה.

בשיחה של ענת אנגרסט, אמו של מתן החטוף בעזה, עם נציג הצבא נאמר לה: "זה אומר שהסיכון כבר עלה בימים האחרונים כתוצאה מהפעילויות של צה"ל טרום התמרון והוא במגמה של סיכון גובר מול העצמת התמרון, זה מה שזה אומר. זה נכון לגבי כל מי שנמצא בחטיבה הזאת".

מוקדם יותר היום, משפחתו של החטוף אלון אהל התירה לפרסם תמונה שלו מהסרטון שפרסם אתמול חמאס, שבו תועד החטוף גיא גלבוע-דלאל. מדובר בתיעוד ראשון שלו מהשבי, אחרי 701 ימים בעזה.

מטה המשפחות להחזרת החטופים מסר כי "המשפחה ממשיכה לבקש מהציבור ומכלי התקשורת לא לקחת חלק בטרור הפסיכולוגי של חמאס, הפוגע בראש ובראשונה במשפחה ובחברים, ולא לשדר או לשתף את הסרטון".