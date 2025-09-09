המערכת הפוליטית בישראל מגיבה בסיפוק רב למתקפה הישראלית שכוונה נגד בכירי חמאס בקטאר, בעודם מתכנסים, כך לפי הדיווחים, כדי לדון במתווה של הנשיא טראמפ.

ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד בירך את צה"ל ומערכת הביטחון אך נמנע מלתת קרדיט לממשלה ולעומד בראשה: "מברך את חיל האוויר, צה״ל, שב״כ וכל כוחות הביטחון על פעולה יוצאת דופן לסיכול אויבנו".

חבר הכנסת אלמוג כהן צירף תמונה של בכירי חמאס מיום מתקפת שמחת תורה, בעודם מודים על הטבח הנורא וכתב במילה אחת בערבית: "נקמה!"

סגן יו"ר הכנסת חבר הכנסת אליהו רביבו פרסם פוסט בו כתב בקצרה: "כל כלב בא יומו".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר:

"דם יהודי אינו הפקר עוד. ההחלטה שקיבלנו על תקיפתם של מי שהביאו עלינו את טבח השבעה באוקטובר היא עוד החלטה היסטורית משורת החלטות חשובות והיסטוריות שקיבלנו.

תודה ענקית לבורא עולם, לראש הממשלה, שר הביטחון וחבריי השרים בקבינט המצומצם על ההחלטה האמיצה, ולצה"ל ושב"כ על הפעולה המקצועית.

אֶרְדּוֹף אוֹיְבַי וְאַשִּׂיגֵם וְלֹא אָשׁוּב עַד כַּלּוֹתָם".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כתב: "לטרוריסטים אין ולא תהיה חסינות מפני ידה הארוכה של ישראל בשום מקום בעולם. החלטה נכונה שקיבלנו וביצוע מושלם של צה"ל ושב"כ. תודות לכולם ולקדוש ברוך הוא שנותן לנו כח לעשות חיל."

חבר הכנסת הרפורמי גלעד קריב כתב: "ראשי החמאס הם בני מוות. כל אחד מהם. החטופים שלנו לא. המבחן של נתניהו אחרי 704 ימים הוא אחד: השבה מהירה של כל החטופים וסיום המלחמה. זה המבחן."

יו״ר כחול לבן בני גנץ:

״צריך לרדוף את מחבלי חמאס וראשיו בכל מקום ובכל זמן.

‏אני מברך את הדרג המדיני על ההחלטה לבצע את הסיכול ואת צה"ל, שב"כ וכל גופי הביטחון על ביצוע המהלך.

‏הדבר החשוב ביותר כעת: לא לפספס הזדמנויות. למנף את ההישגים של לוחמינו כדי להשיב את כל החטופים ולהחליף את שלטון החמאס בעזה.״