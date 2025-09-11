כיכר השבת
תיעוד דרמטי מתוך עזה: הלוחמים מכוונים מתוך המבנה - ומשגרים אש

השמדת זירת מטענים, מחסן אמצעי לחימה ותוואים תת-קרקעיים התקפיים: אוגדה 162 מעמיקה את הפעולה המבצעית בפאתי שייח רדואן ובכפר ג'באליה | כך זה נראה (צבא וביטחון)

כוחות אוגדה 162 ב פועלים בפאתי שייח רדואן וכפר ג׳באליה ב, מרחיבים את הלחימה בעומק השטח ומונעים התבססות של ארגוני הטרור במרחב. כך מסר הערב (חמישי) דובר צה"ל - לצד תיעודים מלחימת הכוחות בשטח.

"הכוחות תוקפים תשתיות צבאיות המשמשות למטרות טרור, מחסלים מחבלים ומאתרים ומשמידים תוואים תת-קרקעיים", הוסיף דובר צה"ל.

לאחרונה איתרו כוחות חטיבה 401 והשמידו זירת מטענים בג׳באליה ומחסן אמצעי לחימה בפאתי העיר עזה. בנוסף, הושמדו שני תוואים תת-קרקעיים באורך מאות מטרים בפאתי העיר עזה.

כמו כן כוחות חטיבת גבעתי איתרו והשמידו עשרות תשתיות טרור ואמצעי לחימה רבים במרחב וסגרו מעגלים על מספר מחבלים.

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

"כוחות חטיבת האש 215 פועלים לתקיפת תשתיות טרור באופן ממוקד ולחיסול מחבלים ברצועה. הכוחות חיסלו עשרות מחבלים, ביניהם מפקד מחלקת סיוע בגדוד אלפורקן וראש חוליית נוח׳בה אשר פשט לשטח הארץ ב-7 באוקטובר", הוסיף דובר צה"ל.

"כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה על מנת להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל".

