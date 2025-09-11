כוחות אוגדה 162 בצה"ל פועלים בפאתי שייח רדואן וכפר ג׳באליה בעזה, מרחיבים את הלחימה בעומק השטח ומונעים התבססות של ארגוני הטרור במרחב. כך מסר הערב (חמישי) דובר צה"ל - לצד תיעודים מלחימת הכוחות בשטח.

"הכוחות תוקפים תשתיות צבאיות המשמשות למטרות טרור, מחסלים מחבלים ומאתרים ומשמידים תוואים תת-קרקעיים", הוסיף דובר צה"ל. לאחרונה איתרו כוחות חטיבה 401 והשמידו זירת מטענים בג׳באליה ומחסן אמצעי לחימה בפאתי העיר עזה. בנוסף, הושמדו שני תוואים תת-קרקעיים באורך מאות מטרים בפאתי העיר עזה. כמו כן כוחות חטיבת גבעתי איתרו והשמידו עשרות תשתיות טרור ואמצעי לחימה רבים במרחב וסגרו מעגלים על מספר מחבלים.

( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

"כוחות חטיבת האש 215 פועלים לתקיפת תשתיות טרור באופן ממוקד ולחיסול מחבלים ברצועה. הכוחות חיסלו עשרות מחבלים, ביניהם מפקד מחלקת סיוע בגדוד אלפורקן וראש חוליית נוח׳בה אשר פשט לשטח הארץ ב-7 באוקטובר", הוסיף דובר צה"ל.

"כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה על מנת להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל".