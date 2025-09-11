ה-FBI חושף תמונות ראשונות: זה מי שירה לפי החשד בצ'ארלי קירק

התמונות שפרסם ה-FBI

כמעט יממה אחרי הרצח בשידור חי שטלטל את אמריקה, ה-FBI מפרסם הערב (חמישי) תמונות ראשונות של החשוד בירי ההתנקשות בצ'ראלי קירק, פעיל הימין הפרו הישראלי, תוך בקשה מהציבור לסייע באיתורו.

בתמונות שפורסמו נראה החשוד לבוש חולצה שחורה וכובע שמש, וכן משקפי שמש כהים. לפי החשד הוא ירה מגג לעבר קירק ואז נמלט לשכונה סמוכה. הוא טרם נתפס. במהלך הערב והלילה ה-FBI הובך פעמיים כשעצר שני אנשים שאין להם כל קשר לאירוע. קאש פאטל, ראש הארגון, הודיע בפוסט שהארגון תפס את האיש אולם נאלץ לחזור בו ואמר שהמאמצים נמשכים. כעת כאמור פורסמו תמונות ראשונות של החשוד.

מוקדם יותר היום דווח כי כלי הנשק שבו השתמש היורה אותר. וכך גם המחסנית שבה השתמש. לפי הדיווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל, מדובר ברובה ציד. הרובה נמצא ביער סמוך למקום הירי, עטוף במגבת, ובתוכו מחסנית עם שלושה כדורים - ומסרים אנטי פשסיטיים.

לפי שעה הרוצח עצמו טרם נתפס. נציב המחלקה לביטחון הציבור ביוטה אמר כי ידי הרשויות יש תיעוד טוב של היורה, וכי אין בכוונתם לפרסם אותו כרגע.

עוד נטען כי היורה הוא ככל הנראה אדם בגיל של תלמיד קולג'. לפי ההערכות היורה הצליח להיטמע באוניברסיטה ולירות ממרחק - מגג בניין סמוך. לאחר הירי היורה נמלט לשכונת מגורים סמוכה.