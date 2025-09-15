מדינת ישראל מתמודדת בשל המלחמה אך לא רק, עם משבר כלכלי חמור והערב (שני) פורסמו הנתונים של המדדים השונים.

מדד המחירים של חודש אוגוסט עלה ב-0.7 אחוזים, כפי הצפי בתחזיות שהוצגו ופחות מאוגוסט הקודם אז המדד עלה ב-0.9%, במקביל האינפלציה ירדה ל-2.9% (מ-3.1%), הירידה של האינפלציה היא טובה למשק והיא לפי ההערכות שקבעה הממשלה, מה שיגרום אולי לבנק ישראל להוריד את הריבית אחרי כמעט יותר משנתיים.

במקביל נרשמו עליות מחירים לצרכן בעיקר בתחומי התרבות הבידור - שם עלה בכשלושה אחוזים, בתחבורה ותקשורת עלה ב-1.6%.

מחירי הירקות הטריים עלו באחד וחצי אחוזים, אך פירות טריים ירדו ב-2.7%. סעיף הדיור עלה בכמעט אחוז ותחזוקת דירה עלה בשליש האחוז.

בתחום ההלבשה וההנעלה נרשמה ירידה של 1.6% ובסעיף הריהוט והציוד לבית הייתה ירידה של כחצי האחוז.

במכירי שכירות דירה נרשמה עליה של 2.7 אחוזים - למי שחידש חוזה שכירות ובחוזה חדש נרשמה עליה של חמישה אחוזים וחצי.

בהשוואה שנערכה בין חודשים מאי ויוני השנה לבין החודשים יוני ויולי השנ הנמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.2% בכל הארץ.

בירושלים ירדו המחירים ב-0.1%, בצפון ב-0.4%, בחיפה ב-0.8%, במרכז ב-0.9%, בתל אביב ב-0.2%- ובדרום ב-0.4%. מדד מחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.8%.