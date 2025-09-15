פחות משבועיים לאחר שיגורו המוצלח לחלל, צוותי ההנדסה של מנהלת החלל במפא"ת שבמשרד הביטחון, התעשייה האווירית ויחידה 9900 באמ"ן, הפעילו לראשונה, את מכ"מ לוויין 'אופק 19' והורידו תמונות ראשונות מהלוויין לתחנת הבקרה של התעשייה האווירית ביהוד.

מאז השיגור שבוצע בשני לספטמבר ערכו צוותי משרד הביטחון והתעשייה האווירית סדרה מתוכננת של בדיקות.

במסגרת הבדיקה הפעילו בהדרגה ובאופן מבוקר את כל המערכות ותתי המערכות המרכיבות את הלוויין. עם השלמת התהליך הופעלה בהצלחה גם מערכת המכ״מ של הלוויין.

הצוותים ההנדסיים ממשיכים בתהליך הבדיקות הקפדני ובהכנת הלוויין לשימוש מבצעי, בהתאם לפרוטוקול שתוכנן מראש.

יצוין, כי הלוויין ׳אופק 19׳ הינו לוויין תצפית מכ"מי בעל יכולות מתקדמות. בשבועות הקרובים לאחר השלמת הליך הבדיקות בחלל (In Orbit Tests) על ידי התעשייה האווירית, מפא"ת ואמ"ן, יעביר משרד הביטחון את הלוויין לאחריות 'יחידה 9900' לתהליכי הפעלה מבצעיים.