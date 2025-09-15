כיכר השבת
המדדים בבורסה ירדו

אחרי הדרמה שחולל בשווקים, נתניהו: "נגדיל את ההשקעות בייצור נשק"

זמן קצר לאחר נאומו מנבא השחורות של ראש הממשלה נתניהו, המדדים המובילים בבורסה ירדו ביותר משני אחוזים ובהמשך הירידות התמתנו במעט | נתניהו הוציא הודעה לאחר מכן על חוזקה של ישראל (חדשות כלכלה)

נתניהו בבת ים | ארכיון (צילום: חיים צח/ לע״מ)

ראש הממשלה  הודיע מוקדם יותר היום (שני) בכנס החשב הכללי בירושלים כי לדעתו ישראל עומדת בפני תקופה של בידוד מדיני ו על רקע מלחמת "חרבות ברזל" והשפעותיה. לאחר נאומו נרשמו ירידות בבורסה בתל אביב.

לפני זמן קצר הוציא ראש הממשלה בנימין נתניהו הודעה בה הוא אמר: "לכל מנבאי השחורות בכלכלה, בסוף הבורסה בישראל החזקה בעולם. השקל התחזק, הגירעון התכווץ למרות המלחמה, והשקעות חוץ במו״פ הן הגבוהות בעולם אחרי ארה״ב. השקעה בישראל היא הדבר החכם לעשות".

עוד הוא אמר: "מה שנמשיך כן לעשות הוא להגדיל את ההשקעות בייצור נשק כדי לא להיות תלויים במנהיגים מערב-אירופיים חלשים שנכנעים למיעוטים המוסלמים הקיצוניים במדינותיהם, וכך בדיוק אנחנו עושים".

כזכור בכנס החשב הכללי בירושלים אמר ראש הממשלה: 'אנחנו ניתקל במחסומים מסוימים בסחר העולמי, אנחנו בעולם מאוד מאתגר. המוסלמים שהיגרו לאירופה הפכו למיעוט משמעותי ווקאלי. זה מכופף את הממשלות שם בסוגיית עזה, והם שוללים את הציונות'."

ההודעה מגיעה בתקופה של מתחים מדיניים וכלכליים גוברים, שבהם המדיניות החוץ־כלכלית של ישראל עומדת למבחן מול תגובות ציבוריות וסנקציות אפשריות ברחבי העולם.

לדברי ראש הממשלה, ההשפעה של מיעוטים אלו על מדיניות הממשלות זניחה היא לא: "המיעוטים הללו משפיעים על הממשלות מאוד, זה משפיע על המנהיגים, הם לא מכחישים את זה. הם מודים בזה בשיחות פרטיות. זה מייצר הרבה סנקציות והגבלות על ישראל, וזה מגביל את היכולת שלנו לייבא חלקי נשק, ומאיים עלינו בניצנים כלכליים. זה נתון, וקשה מאוד להשפיע על זה".

