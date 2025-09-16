ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

אמש, (שני) בכנס החשב הכללי בירושלים, נשמע ראש הממשלה נתניהו כשהוא מכריז: "אנחנו נצטרך יותר ויותר להסתגל לכלכלה בדברים מסוימים שיש לסמנים אוטרקים". נאום זה, שזכה לכינוי "נאום ספרטה", עורר גלים של דאגה ודיון ציבורי בנוגע לכיוון הכלכלי שאליו ישראל צועדת.

הדגש של נתניהו בנאומו היה על הבידוד הכלכלי. הוא טען כי בידוד זה נובע מכך ש"המיעוט האסלאמיסטי כבש את אירופה", הפך למיעוט גדול, קולני ואגרסיבי, ודורש חרמות, ענישה ובידוד של ישראל, ולטענתו, פוליטיקאים נאלצים להיענות לדרישות אלה. הסברים נוספים שנתן נתניהו למצב היו הרשתות החברתיות והתקשורת הבינלאומית, אותם הגדיר כאחראים למצב. אבל מה זה בכלל אוטרקיה? המושג "אוטרקיה" (Autarky) שבו השתמש ראש הממשלה, מתאר מאפיין של הסתפקות עצמית, ונוגע בדרך כלל לחברות, קהילות, מדינות, ולמערכות הכלכליות שלהן. מקורה של המילה ביוונית עתיקה, "αὐτάρκεια", שפירושה המילולי הוא "הסתפקות עצמית", הנגזרת מ"עצמי" ו"להספיק". בזרמים פילוסופיים אוטרקיה ייצגה עצמאות מכל דבר חיצוני, במטרה להגן מפני תהפוכות הגורל. לשר החוץ עלה 'הסעיף' וזה מה שאמר למשלחת הגדולה אי פעם שהגיעה מארה"ב יוסי נכטיגל | 15.09.25 על פניו, המשמעות של אוטרקיה היא לייצר דברים רק בעצמנו ללא הסתמכות חיצונית. אמירה כזו יכולה להילקח לכיוון של תעשיית נשק וייצור חימושים.

נמל אשדוד (אילוסטרציה) ( צילום: יונתן סינדל פלאש 90 )

אכן יש היגיון מסוים בתמיכה בתעשיית נשק מקומית כחלק ממדיניות ביטחונית, במטרה למנוע לחץ או חרם בזמן מלחמה. הסיכוי לחרם נשק ברמה מסוימת אינו קטן. אולם, בפועל, אין ולא יכולה להיות הסתמכות עצמית מוחלטת, גם לא רק בתחום הנשק, שכן לישראל עדיין אין תעשייה למנועים של טנקים או ספינות, ואפילו לא לפגזים, מאחר שאין מכרות ברזל בארץ.

הפובליציסט עידן ארץ מסביר כי אוטרקיה בתעשיות אזרחיות נחשבת "אסון", מכיוון ש"אין דבר כזה אוטרקיה אזרחית". צפון קוריאה, שנחשבת לדוגמה הקרובה ביותר למצב כזה כיום, חיה ברמת חיים נמוכה ביותר, ומי שמנסה להגיע לאוטרקיה כזו מגיע במהירות ל"כלכלה חלולה ומרוקנת כמו של איראן". כאשר הכלכלה ברמה נמוכה, "אי אפשר להחזיק צבא חזק", משום ש"כלכלה חזקה זה תנאי הכרחי לעוצמה צבאית".

נתניהו נאלץ מאוחר יותר להבהיר כי הכוונה בעיקר לחימושים ממערב אירופה. התקווה היא שהכוונה היא לתעשיות שמייצרות חומרי גלם לתעשיית הנשק, אך גם בתחום זה "אי אפשר להשיג אוטרקיה ופשוט נמיר את התלות בדברים מסוימים בתלות בדברים אחרים". גישה כזו גם תדרוש ייצור פחות יעיל ויותר יקר. עוצמה כלכלית מושגת אך ורק באמצעות "כלכלה חופשית", הדורשת קיצוץ בהוצאות מיותרות, הורדת מיסים ופתיחת השוק לסחר ותחרות בכל שאר התחומים. רק כך יוכל להיות לנו בסיס כלכלי חזק שיאפשר תמיכה בתעשיית נשק מקומית חזקה.

למעשה, הצהרת ראש הממשלה על הובלת ישראל למשק אוטרקי מובילה, לדעת פרשנים, ל"דיסטופיה כלכלית שתפגע בכל תחומי החיים ותבודד אותנו מהעולם". המשמעות לכך היא "יוקר מחיה חסר תקדים, פגיעה קשה בהייטק והתרסקות ברמת החיים".

אבל מעל לכל השאלה המעניינת מדוע נתניהו מוכנת המילים המדודות, ראה צורך לגרום לבהלה בציבור ומאוחר יותר לתקן את הדברים. ובעיקר לשחק לידיים של היריבים הפוליטיים שלו?