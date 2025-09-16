יהודה לנצקרון, מייסד עמותת "מנציחים" שעומד מאחורי הפרויקט, הוא אח שכול - אחיו הצעיר נפתלי בן ציון הי"ד נרצח בפיגוע לפני 24 שנה והוא עומד מאחורי המיזם המיוחד שינציח את זכר הנופלים. המהדורה המיוחדת של החומשים תקרא "חומש הגיבורים" ותנציח 818 חיילים ואנשי כוחות ביטחון והחירום שנפלו במלחמת חרבות ברזל.

כל נופל יקבל עמוד שלם הכולל את פרטיו האישיים, דברי זיכרון מהמשפחה ודבר תורה מיוחד שכתב רב במיוחד לזכרו - דבר תורה שמתחבר למורשת האישית של החייל ולפרשת השבוע בה הוא מופיע.

במיזם ההנצחה המיוחד השתתפו מעל 400 רבנים מהגדולים ביותר בציונות הדתית - הרב שלמה אבינר, הרב יעקב שפירא, הרב מיכה הלוי, הרב יצחק שילת ועוד רבנים נוספים. כל רב קיבל מידע על הנופל שעליו הוא כותב ויצר דבר תורה אישי המתאים לאופיו ולמורשתו של החייל הנופל.

התהליך היה מורכב ומרגש: צוות של עשרות עובדים עבד למעלה משנה בתיאום מול כל משפחה לגיוס החומרים הנדרשים אותם העבירו לרבנים. עורכים תורניים מקצועיים התאימו את דברי התורה לכל נופל, תוך שמירה על הקשר בין דבר התורה לחייל אותו הוא מנציח.

כל משפחה של נופל תקבל את סט החומשים כשי מהעמותה, ולאחר מכן בימים הקרובים יצא החומש המיוחד לשיווק לבתי כנסת, מוסדות חינוך, ארגונים ולבתים פרטיים, במטרה לזכור את הנופלים לנצח.

עמותת "מנציחים" מפעילה גם פרויקט נוסף של שיקום וחידוש ספרי תורה פסולים, אותם מתקנים ומכניסים כספרי תורה כשרים לזכר הנופלים לבתי כנסיות וקהילות יהודיות ברחבי העולם.

"המיזם מבטיח שבכל שבת, כאשר יהודים ברחבי העולם יפתחו את החומש לקריאת פרשת השבוע, הם יזכרו את החיילים שנפלו למען עם ישראל," אומר לנצקרון. "כך יהפכו הנופלים לחלק בלתי נפרד מהמסורת הנצח של העם היהודי מדי שבוע, וייזכרו לתמיד בכל בית ובכל בית כנסת ברחבי העולם".