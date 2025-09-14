הנשיא הרצוג ביקר בבריטניה וחזר בהלם | "אסור שנהיה עם לבדד"

נשיא המדינה הופתע לרעה מביקורו האחרון בבריטניה, כשגילה את העוינות הגוברת כלפי ישראל במדינה הידידה, זה מה שעולה מדברים שאמר היום בנאום.

נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא דברים היום (ראשון) בטקס האזכרה הממלכתי לנשיאי ישראל וראשי ממשלותיה שהלכו לעולמם.

השנה הונצחו נשיא המדינה התשיעי שמעון פרס ז"ל וראש ממשלה השני משה שרת ז"ל.

נשיא המדינה תיאר בדבריו את ההפתעה הלא נעימה כשגילה את העוינות כלפי ישראל:

״נחיצותה של העשייה המדינית הזאת, שבה ועולה בימים אלה. לפני יומיים שבתי ממסע מדיני קצר בבריטניה – זירה שיש בה עוינות רבה מאד כלפינו בעת הזו", אמר הנשיא, והוסיף כי "כמי שזוכה לשרת את עם ישראל כבר לא מעט שנים אני קובע בפירוש: עוינות כזו מדינת ישראל לא חוותה מעולם, בוודאי לא במרחבים האסטרטגיים והמשפיעים ביותר".

לדבריו הנשיא, "שנאת ישראל מרימה את ראשה המכוער במלוא עוצמתה, ומחייבת אותנו לעמוד ולהילחם בה - בכל הכלים ובכל הזירות. אני יודע שנהוג לומר שאנחנו מנהלים מלחמה בשבע חזיתות, והיום אני מדגיש: מדובר בחזית שמינית - החזית המדינית-הסברתית - שאסור להפקיר אותה!", הדגיש נשיא המדינה.

הרצוג הזכיר בדבריו גם את ביקורו של מזכיר המדינה רוביו. "נכון, יש לנו גם בעלות ברית קרובות, ידידותיות ותומכות, וביקורו של מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו בישראל – בשליחותו של ידידנו נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ – מוכיח זאת היטב. אבל יש עוד אינספור מדינות, שלצד המחלוקות, גם מחלוקות עמוקות ביותר, בהן חלקן משמיעות תפיסות שאני סולד מהן – הן עדיין חלק מהעולם המערבי שאנחנו חפצים להמשיך ולהימנות בתוכו", אמר הנשיא, כשהוא מכוון ככל הנראה למדינות מערביות כמו צרפת, בריטניה, קנדה ומדינות נוספות שהשמיעו אמירות בוטות במיוחד כלפי ישראל.

הנשיא הדגיש כי "יש לישראל קשרים עצומים ורבי-היקף עם המדינות הללו, כולל קשרים כלכליים חשובים; ויש במדינות האלה גם ציבור גדול וחשוב אוהד ישראל, שמייחל שנשמיע שם את קולנו. לכן, אנחנו מוכרחים לפעול בצורה מדינית והסברתית באופן משמעותי ביותר, לא להפקיר אף זירה, לדבר עם כולם ולהיות פרו-אקטיביים – ממש כפי שפרס ושרת היו. אסור לנו לזנוח את הקשרים. אסור לנו לשרוף את הגשרים. אסור לנו לעבור למצב של "עם לבדד ישכון". להתווכח? כן! לחלוק? כן! למחות ולהתעמת בצורה נוקבת? בהחלט! אבל לא להשלים עם הבידוד שאויבינו מבקשים לכפות עלינו. כפי שמשה שרת ושמעון פרס לימדו אותנו - אסור לוותר אף פעם על החזית המדינית", דברי הנשיא הרצוג.