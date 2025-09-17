היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, פרסמה היום (רביעי) את עמדתה בנוגע למינויו של האלוף דוד זיני לראש השב"כ הבא. לדבריה, לא נמצאה עילה משפטית שתמנע את מועמדותו לתפקיד הרם.

עם זאת, בהרב-מיארה הדגישה כי זיני יצטרך להבהיר בפני הוועדה המיוחדת את הטענות שעלו כלפיו בתקשורת, אף שלא נמצא כי הפר צו של בג"ץ או הנחיה משפטית מחייבת.

גורמים משפטיים והערכת פרשנים מצביעים על כך שככל שלא יתגלה מידע חדש ומשמעותי, הדרך של זיני לתפקיד ראש השב"כ כמעט סלולה.

הפרשן הצבאי יוסי יהושע הסביר כי לוועדה המיוחדת לא הועברו חומרים המעלים חשד לבעיות בטוהר המידות של זיני – וזהו תנאי יסוד לבחינת המינוי.

יחד עם זאת, הוועדה צפויה להתמקד בבחינת התנהלותו של האלוף מול הרמטכ"ל, וכן לבחון האם התגלו פערים בדיווחים הקשורים לפגישות שקיים עם ראש הממשלה.