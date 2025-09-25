מכתב האישום שהגישה הבוקר (חמישי) פרקליטות המדינה, נחשף התכנון השני של תושב טייבה בן 22.

על פי האישום, אמין חסן עבד אל קאדר, תכנן לחטוף חייל, בכדי להשתמש בכך כקלף מיקוח לכפות את ישראל לסיים את המלחמה. הנאשם אף התאמן וניסה לגייס לו שותפים.

על פי כתב האישום, שהוגש על-ידי עו"ד טלי קרת מפרקליטות מחוז מרכז (פלילי), עאזם גלש באינטרנט וברשתות החברתיות בחשבונות ובאתרים הנחזים כקשורים לארגון חמאס.

בין היתר גם השתתף בדיונים בערוץ הטלגרם "גדוד אלשהיד עז אלדין אלקאסם" שדנו בחדשות שפרסם הארגון. כמו כן השתתף באימוני פיינטבול במטרה לקדם מוכנות צבאית ולתרגל שליטה בירי.

הנקמה שהשתבשה: האבא הספיק להגיע בזמן והמצית נשבר מול המדובב קובי רוזן | 10:19

על רקע המלחמה, קיבל עאזם החלטה לחטוף חיילים במטרה להשתמש בהם כקלף מיקוח ולדרוש את סיום הלחימה. בהמשך הוריד למכשירו ניירות עבודה מטעם ארגון חמאס המתארים דרכי לחימה, פעל להשיג נשק מאדם שאיתו שוחח על המצב בעזה והיה מודע לתוכניותיו לחטוף חיילים.

עזאם ניסה לגייס שותפים נוספים לתוכנית. עאזם אף פנה לקבלת "הכשר" דתי לשם ביצוע המעשה ופנה לאדם נוסף לברר אם מותר, על-פי דיני האסלאם, לחטוף אנשים כקלף מיקוח. בנוסף, ניסה להצטייד באמצעי לחימה ולבוש טקטי. בין השאר, הזמין באמצעות האינטרנט אפוד טקטי ומכשיר קשר.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים טענה עו"ד קרת כי מסוכנותו של הנאשם ברורה בייחוד בימים טרופים אלה כאשר מדינת ישראל נלחמת במספר חזיתות, ובפרט כאשר מדובר באזרח הפועל כנגד המדינה.

לעאזם יוחסה עבירה של הכנה לביצוע מעשה טרור שהוא חטיפה לשם רצח או סחיטה.