יורט טיל ששוגר מתימן | מיליונים נכנסו שוב למרחבים מוגנים

החות'ים שבתימן שיגרו הלילה (בין ראשון לשני) טיל נוסף לעבר מדינת ישראל, אזעקות הופעלו במרחבים רבים ומערכת ההגנה האווירית הצליחה ליירט את האיום.

תחילה, בשעה 00:55, הודיע דובר צה"ל כי: "צה״ל זיהה כי שוגר טיל מכיוון תימן לשטח ישראל, מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום".

בשעה 01:00 הופעלו אזעקות ביישובים רבים ומיליונים נכנסו למרחבים מוגנים. האזעקות הופעלו בין היתר בקריית ארבע, היישוב היהודי חברון, באר יעקב, קריית אונו, פתח תקווה, גבעת שמואל, מקווה ישראל, אלעד, תל אביב יפו, רמת גן, גבעתיים, אור יהודה, סביון, נס ציונה, בני ברק, ראשון לציון, רמת השרון, בת ים, רמלה, שוהם, רחובות, מודיעין-מכבים-רעות, יהוד מונוסון, חולון ולוד.

ארבע דקות לאחר מכן הודיע דובר צה"ל: "בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר במספר מרחבים בשטח המדינה, יורט טיל אחד ששוגר מתימן. ההתרעות הופעלו על פי מדיניות".

דובר מד"א עדכן: "בהמשך לירי מתימן לעבר מדינת ישראל, לא התקבלו קריאות במוקד 101 של מד"א כלל".

השיגור הגיע שלושה ימים לאחר שצה"ל תקף פעם נוספת בצנעא בירת תימן, תקיפה שהוגדרה כתקיפה הגדולה ביותר של חיל האוויר בתימן אי פעם.

בתקיפה לקחו חלק כ-20 מטוסי קרב וכן נעשה שימוש ⁠במספר החימושים הגבוה ביותר אשר הוטלו בתקיפה של חיל האוויר בתימן - מעל ל-65 חימושים.

מדובר בתקיפה מספר 15 בתימן במרחק של 2,200 ק״מ. במסגרת התקיפה נתקפו ⁠7 מטרות בהם 5 מפקדות בתפיסות ו-2 מחסני אמל״ח. כמו כן ⁠במהלך התקיפה בוצעו תדלוקים אוויריים.