לראשונה בעולם: פיתוח ישראלי משיק חלב אמיתי ללא פרות

במהלך שנחשב לפריצת דרך עולמית בתעשיית המזון, חברת ישראליות הודיעו על השקת “החלב החדש” בישראל.

מוצר חלב בטעם ומרקם של חלב פרה, המיוצר ללא שימוש בבעלי חיים. הטכנולוגיה שמאחורי המוצר מבוססת על תסיסה מדויקת, המאפשרת ייצור חלבוני חלב הזהים מבחינה מולקולרית לחלבוני חלב פרה, ובהם בטא־לקטוגלובולין. החלבונים שפיתחה Remilk כבר קיבלו אישורי רגולציה מה־FDA, ממשרד הבריאות הישראלי ומרשויות בקנדה ובסינגפור.

החידוש מעורר עניין במיוחד משום שהוא מציע חוויה הדומה מאוד לחלב רגיל, כולל יכולת הקצפה יציבה והשתלבות מלאה בקפה, תכונות שבדרך כלל חסרות בתחליפים הצמחיים הקיימים.

נוסף על כך, המוצר מוגדר ככשר פרווה, מה שעשוי לשנות את דפוסי הצריכה של ציבור גדול שומר כשרות. סקרים שנערכו לאחרונה מצביעים על כך שכ־50% מהישראלים המקפידים על הפרדה בין בשר לחלב אמרו כי יהיו מוכנים לשתות קפה עם “חלב” כזה גם לאחר ארוחה בשרית.

לצד הפן ההלכתי, המוצר מציג גם יתרונות תזונתיים: הוא נטול לקטוז וכולסטרול, מועשר בסידן ובוויטמינים, ומכיל כ־75% פחות סוכר מחלב רגיל.

בשלב הראשון יושק “חלב בריסטה” לשוק המוסדי, וכבר החל להיכנס לבתי קפה, מסעדות ובתי מלון ברחבי הארץ. בינואר 2026 צפויים להגיע למדפים שני מוצרים נוספים: חלב לשימוש יומיומי וגרסה בטעם וניל.