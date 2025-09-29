כיכר השבת
בקבר רחל: פעולה מהירה הצילה חיים של נערה שפיתחה תגובה אלרגית מסכנת חיים

בפעולה מהירה ומוצלחת צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו היום סיוע רפואי ראשוני והצילו את חייה של צעירה בת 18 שפיתחה תגובה אלרגית בקבר רחל אמנו בבית לחם | הנערה קיבלה סיוע רפואי מציל חיים תוך שימוש במזרק אפיפן - מזרק אוטומטי המשמש להזרקת כמות מדודה של אדרנלין (בארץ)

(צילום: דוברות איחוד הצלה)

צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו היום (שני) סיוע רפואי ראשוני והצילו את חייה של צעירה בת 18 שפיתחה תגובה אלרגית (שסיכנה את חייה) בקבר רחל אמנו בבית לחם.

שלום בצלאל חובש איחוד הצלה שהזריק לה אפיפן מסר: "הענקתי לה סיוע רפואי מציל חיים תוך שימוש במזרק אפיפן - מזרק אוטומטי המשמש להזרקת כמות מדודה של אדרנלין. בזכות ההגעה המהירה והשימוש במזרק האפיפן מצבה התייצב וזכיתי להציל את חייה".

לפני חודשיים אירע מקרה דומה בכותל המערבי כאשר משפחה חרדית שהגיעה לרחבת  הכותל המערבי נאלצה להזעיק את כוחות ההצלה בשל התקף אלרגיה ממנו סבל פעוט מהמשפחה בשל חשיפה לאלרגן.

מי שהיה בסמוך לאירוע הוא מתנדב 'איחוד הצלה', מוטי הופמן, שהתחתן רק ימים ספורים ודם לכן והגיע בעצמו להתפלל ולהודות לבורא עולם בכותל המערבי. הופמן הזריק לפעוט מזרק אפיפן, מה שייצב את מצבו והוא פונה להמשך טיפול בבית החולים 'הדסה הר הצופים'.

נזכיר כי בעבר אירעו מספר מקרי מוות בעקבות התפרצות תגובה אלרגית ומסכנת חיים. בשנת 2018 אושר בישראל חוק המחייב הצבת מזרק אפיפן במוסדות החינוך.

