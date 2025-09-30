בית המשפט המחוזי בחיפה אישר הגשת תביעה ייצוגית נגד רשת סטימצקי. המבקש, שמעון גיגי, טען כי סטימצקי שלחה לו מסרון (SMS) המהווה הודעת פרסומת לרגל יום הולדתו. המסרון הציע הנחה של 10% לקנייה בחודש יום ההולדת וכלל קישור לאתר. זאת על אף שגיגי ביקש במפורש על גבי טופס ההצטרפות למועדון שלא לקבל דברי פרסומת.

הרשת טענה כי ההודעה הייתה שירותית, נועדה רק ליידע על זכאות להטבה, ולא עודדה רכישה. סטימצקי אף טענה כי שליחת הודעה שנתית אחת לחבר מועדון היא בבחינת עניין פעוט.

השופט איל באומגרט דחה את טענות סטימצקי. הוא קבע כי ברכת מזל טוב ליום ההולדת אינה אלא כסות לעודד את חברי המועדון לרכוש מוצר הנמכר על ידי הרשת. כיוון שההודעה כללה קישור ישיר לאתר המרשתת, מטרתה היא לעודד הוצאת כספים ועל כן היא מהווה דברי פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת.

בית המשפט הדגיש כי בקשת הלקוח שלא לקבל פרסומות, בקשה מפורשת שניתנה בטופס ההצטרפות גוברת על כל אישור כללי וגורף הכלול בתקנון המועדון.

השופט אף ציטט שיר פופולרי : הלכה למעשה המבקש פעל כמילות השיר: 'לא לפנות אלי, לא לדבר אליי, אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי'"

המבקש דורש פיצוי של כ-7.5 מיליון שקל עבור הקבוצה הזכאית. לדברי עו"ד מתן פריידין, החוק דורש הסכמה מפורשת וברורה לקבלת דברי פרסומת, וניסיון לעקוף דרישה זו פוגע בזכות הצרכנים לבחור.