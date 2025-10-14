כיכר השבת
עדכונים שוטפים מהתקדמות ההסכם

LIVEהצלב האדום בדרכו לקבל חטופים חללים נוספים | בישראל נחרצים: "חמאס יודע איפה רובם"

ארגון הטרור הרצחני חמאס השיב זמן קצר אחר כניסת החג 4 חטופים חללים לישראל. גופותיהם של החטופים יוסי שרעבי, גיא אילוז, דניאל פרץ וביפין גושי זוהו במהלך היום | בישראל נערכים להחזרת חטופים חללים נוספים מרצועת עזה - הערב ומחר. חמאס טוען כי לוקח לו זמן לאתר, אבל בישראל משוכנעים אחרת (ארץ)

(צילום: Dor Pazuelo/Flash90)

21:28: דובר צה"ל: על פי המידע שהתקבל, הצלב האדום בדרכו לנקודת מפגש בצפון הרצועה, בה יועברו לידיו מספר ארונות של חטופים חללים. צה"ל מבקש לנהוג ברגישות ולהמתין לזיהוי הרשמי שיינתן תחילה למשפחות החטופים החללים. חמאס נדרש לעמוד בהסכם ולבצע את המאמצים הנדרשים כדי להחזיר את כל החטופים החללים.

נמשכת עסקת החזרת החטופים וסיום המלחמה: זמן קצר אחר כניסת החג החזיר ארגון הטרור חמאס את גופותיהם של ארבעה חטופים חללים ראשונים. זאת על אף שבמסגרת ההסכם אמור להחזיר את כולם. הדבר מעורר זעם רב בקרב הציבור והמשפחות.

גופותיהם של הארבעה זוהו במכון לרפואה משפטית, לשם הובאו. לפי שעה פורסמו שמותיהם של החטופים גיא אילוז, יוסי שרעבי וביפין גושי כחטופים שזוהו. שמו של החטוף הרביעי טרם פורסם.

בישראל נערכים להחזרת חטופים נוספים הלילה. לפי הדיווח ברויטרס, ארגון הטרור חמאס מסר כי ימסור ארבעה חטופים נוספים הלילה בשעה 22:00. בנוסף חמאס צפוי ככל הנראה להחזיר חטופים נוספים גם מחר, יום רביעי.

בישראל שורר זעם בעקבות העובדה שרוב גופות החטופים החללים עדיין אצל חמאס. בארגון הטרור טוענים כי אינם יודעים היכן כולם וכי לוקח זמן למצוא אותם, אולם בישראל מתעקשים שהם יודעים היכן יותר ממחציתם.

כך נראתה החזרת החטופים אמש (צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל מסר הבוקר כי "לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה״ל למשפחותיהם של החטופים גיא אילוז ז״ל, ביפין ג׳ושי ז״ל ושני חטופים חללים נוספים, ששמם טרם הותר לפרסום על ידי המשפחות, כי יקיריהם הושבו לקבורה.

"על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, גיא אילוז ז״ל נפצע ונחטף בחיים לאחר שברח ממסיבת הנובה למרחב תל גמה, על ידי ארגון הטרור חמאס. גיא ז״ל מת מפצעיו לאחר שלא קיבל טיפול רפואי הולם בשבי החמאס, בן 26 במותו. המסקנות הסופיות יגובשו לאחר השלמת בחינת נסיבות המוות במרכז הלאומי לרפואה משפטית".

עוד נמסר: "על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, ביפין ג׳ושי ז״ל, בעל אזרחות נפאלית, נחטף בגיל 23, ממיגונית בקיבוץ עלומים, על ידי ארגון הטרור חמאס. ההערכה היא כי נרצח בשבי בחודשים הראשונים למלחמה. המסקנות הסופיות יגובשו לאחר השלמת בחינת נסיבות המוות במרכז הלאומי לרפואה משפטית.

"צה״ל ומערך השבויים והנעדרים במדינת ישראל משתתף בצער המשפחות, ממשיך להשקיע את כלל המאמצים בהשבת כל החטופים ונערך להמשך מימושו של ההסכם. חמאס נדרש לעמוד בחלקו בהסכם ולבצע את המאמצים הנדרשים על מנת להשיב את כל החטופים למשפחותיהם ולקבורה ראויה".

החזרת החטופים החללים הראשונים (צילום: Dor Pazuelo/Flash90)
החזרת החטופים החללים הראשונים (צילום: Dor Pazuelo/Flash90)

קיבוץ בארי מסר הערב כי "משפחת שרעבי אישרה ברגעים אלו כי יוסי שרעבי זכרו לברכה הוחזר לשטח ישראל וזוהה באופן רשמי במכון לרפואה משפטית, לאחר שנתיים ארוכות וכואבות. וסי נחטף בחיים מביתו בקיבוץ בארי ונרצח בשבי".

נירה, אשתו של יוסי שרעבי מסרה: "אנחנו מתגעגעות כל כך ליוסי שלנו, שהיה בן זוג מופלא ואבא מושלם ליובל, אופיר ואורן. אדם טוב לב שתמיד חיפש דרך להיטיב. עכשיו נוכל לסיים את הסיוט שהחל לפני יותר משנתיים, ולאפשר ליוסי קבורה מכבדת ואוהבת באדמת בארי שכל כך אהב. אנחנו קוראות להמשיך ולהיאבק על החזרת כל החללים החטופים, עד החטוף האחרון".

9
אין כאן רק הפרת הסכם מדיני – אלא הפרת צלם אנוש. אפילו אומות העולם למדו כי “מילה זו מילה”. אך ארגון רשע זה, שאין בו דעת ולא מוסר, שוב מגלה את טיבו. התורה מלמדתנו “ונשמרתם מאוד לנפשותיכם” ואילו הם נוקטים באכזריות שאין לה שיעור. על ממשלת ישראל ועל כל אדם מישראל לדעת: אין כל ערך להסכמים עם מי שמזלזל בעצ
וולבה
8
שוב נחשפה רמת השקר והאכזריות של חמאס. אין אמון ברשעים
יהושע
7
עוצו עצה זה חמאס והאומות שמאחוריו. ותופר הקב"ה קורע את עצתם לגזרים. דברו דבר הם חותמים הסכמים, מבטיחים מילים, ולא יקום כי אין להם ברכה. כי עמנו אל ובזכות זה ננצל, וכולם יידעו שאין כוח בעולם שעומד מול אמת ישראלית.
עומר
6
חמאס שוב מוכיח מילותיו רכות, מעשיו חרבות. הפסוק אומר הכול: "רכו דבריו משמן, והמה פתחות חרב." מדברים על “הסכם”, על “רצון טוב” אבל בפנים רק רוע, שנאה והפרת אמון. ישראל לומדת שוב: אי אפשר לבטוח במי שמחייך בשקר.
זכריה
5
הכתוב אומר לא תעמוד על דם רעך והרי מי כעמנו יודע מהי אחריות על חיי הזולת. חמאס לא רק עמד על הדם הוא שפך אותו. העולם שותק, ואנחנו נדרשים לומר בקול ברור: אין מוסר, אין מצפון, אין אנושיות כשמתעלמים מדם אחינו
ישעיה
4
הנביא ישעיה כבר ראה זאת מראש: "רגליהם לרע ירוצו, וימהרו לשפוך דם נקי." כך נראית הפרת ההבטחה של חמאס לא מדיניות, אלא טבע מושחת. אין מוסר, אין אמון, אין צלם אנוש.
דוד
3
חמאס שוב מפר הבטחות, שולח חפים למוות ומנסה להטעות את העולם לא נסבול! "לֹא תַעֲמֹד על דם רעך" – כל פגיעה בחפים תוחזר פי אלף. כל רשעה תיפול מול כוחנו, מול עין הציבור וקדושת עם ישראל. אין סלחנות, אין רחמים, אין לברוח מהעונש. כל מי שפוגע בחפים יראה את המחיר נקמה קשה, מדויקת ובלתי מתפשרת.
שלמה
2
מעניין מי זה החטוף שלא אומרים את השם שלו
ריקי
1
חמאס שוב מפר הבטחות, שולח חפים למוות ומחכה שנשתוק. אין רחמים כל רשעה תושמד, כל פגיעה בחפים תוחזר פי עשר, וכל מי שדמם על ידו יראה את עונשו המיידי והבלתי נמנע.
אליהו

