( צילום: Dor Pazuelo/Flash90 )

21:28: דובר צה"ל: על פי המידע שהתקבל, הצלב האדום בדרכו לנקודת מפגש בצפון הרצועה, בה יועברו לידיו מספר ארונות של חטופים חללים. צה"ל מבקש לנהוג ברגישות ולהמתין לזיהוי הרשמי שיינתן תחילה למשפחות החטופים החללים. חמאס נדרש לעמוד בהסכם ולבצע את המאמצים הנדרשים כדי להחזיר את כל החטופים החללים.

* נמשכת עסקת החזרת החטופים וסיום המלחמה: זמן קצר אחר כניסת החג החזיר ארגון הטרור חמאס את גופותיהם של ארבעה חטופים חללים ראשונים. זאת על אף שבמסגרת ההסכם אמור להחזיר את כולם. הדבר מעורר זעם רב בקרב הציבור והמשפחות. גופותיהם של הארבעה זוהו במכון לרפואה משפטית, לשם הובאו. לפי שעה פורסמו שמותיהם של החטופים גיא אילוז, יוסי שרעבי וביפין גושי כחטופים שזוהו. שמו של החטוף הרביעי טרם פורסם. בישראל נערכים להחזרת חטופים נוספים הלילה. לפי הדיווח ברויטרס, ארגון הטרור חמאס מסר כי ימסור ארבעה חטופים נוספים הלילה בשעה 22:00. בנוסף חמאס צפוי ככל הנראה להחזיר חטופים נוספים גם מחר, יום רביעי. בישראל שורר זעם בעקבות העובדה שרוב גופות החטופים החללים עדיין אצל חמאס. בארגון הטרור טוענים כי אינם יודעים היכן כולם וכי לוקח זמן למצוא אותם, אולם בישראל מתעקשים שהם יודעים היכן יותר ממחציתם.

כך נראתה החזרת החטופים אמש ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל מסר הבוקר כי "לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה״ל למשפחותיהם של החטופים גיא אילוז ז״ל, ביפין ג׳ושי ז״ל ושני חטופים חללים נוספים, ששמם טרם הותר לפרסום על ידי המשפחות, כי יקיריהם הושבו לקבורה.

"על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, גיא אילוז ז״ל נפצע ונחטף בחיים לאחר שברח ממסיבת הנובה למרחב תל גמה, על ידי ארגון הטרור חמאס. גיא ז״ל מת מפצעיו לאחר שלא קיבל טיפול רפואי הולם בשבי החמאס, בן 26 במותו. המסקנות הסופיות יגובשו לאחר השלמת בחינת נסיבות המוות במרכז הלאומי לרפואה משפטית".

עוד נמסר: "על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, ביפין ג׳ושי ז״ל, בעל אזרחות נפאלית, נחטף בגיל 23, ממיגונית בקיבוץ עלומים, על ידי ארגון הטרור חמאס. ההערכה היא כי נרצח בשבי בחודשים הראשונים למלחמה. המסקנות הסופיות יגובשו לאחר השלמת בחינת נסיבות המוות במרכז הלאומי לרפואה משפטית.

"צה״ל ומערך השבויים והנעדרים במדינת ישראל משתתף בצער המשפחות, ממשיך להשקיע את כלל המאמצים בהשבת כל החטופים ונערך להמשך מימושו של ההסכם. חמאס נדרש לעמוד בחלקו בהסכם ולבצע את המאמצים הנדרשים על מנת להשיב את כל החטופים למשפחותיהם ולקבורה ראויה".

החזרת החטופים החללים הראשונים ( צילום: Dor Pazuelo/Flash90 )

החזרת החטופים החללים הראשונים ( צילום: Dor Pazuelo/Flash90 )

קיבוץ בארי מסר הערב כי "משפחת שרעבי אישרה ברגעים אלו כי יוסי שרעבי זכרו לברכה הוחזר לשטח ישראל וזוהה באופן רשמי במכון לרפואה משפטית, לאחר שנתיים ארוכות וכואבות. וסי נחטף בחיים מביתו בקיבוץ בארי ונרצח בשבי".

נירה, אשתו של יוסי שרעבי מסרה: "אנחנו מתגעגעות כל כך ליוסי שלנו, שהיה בן זוג מופלא ואבא מושלם ליובל, אופיר ואורן. אדם טוב לב שתמיד חיפש דרך להיטיב. עכשיו נוכל לסיים את הסיוט שהחל לפני יותר משנתיים, ולאפשר ליוסי קבורה מכבדת ואוהבת באדמת בארי שכל כך אהב. אנחנו קוראות להמשיך ולהיאבק על החזרת כל החללים החטופים, עד החטוף האחרון".