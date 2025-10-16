כיכר השבת
החשד לפיגוע - נשלל

בהלה בכפר סבא: נהגת פגעה עם רכבה בבית קפה; גבר נפצע באורח אנוש

לפני זמן קצר, נהגת רכב נכנסה עם רכבה לתוך בית קפה בכפר סבא, תחילה עלה חשד כי מדובר בפיגוע אך מהר מאוד החשד נשלל והתברר כי מדובר בתאונת דרכים | גבר כבן 35 נפצע באורח אנוש (חדשות בארץ) 

זירת התאונה (צילום: דוברות מד"א - הצלה פתח תקווה)

נהגת רכב איבדה לפני זמן קצר (חמישי) שליטה על רכב הטסלה שלה ונכנסה בעוצמה לתוך בית קפה 'נונו מימי' בעיר כפר סבא, כתוצאה מה, גבר נפצע באורח אנוש.

התאונה התרחשה ברחוב דרך המוביל בכפר סבא, תחילה עלה חשד כי מדובר בפיגוע, אך כעבור דקות ספורות התברר כי מדובר בתאונת דרכים.

מדוברות מד"א נמסר: "מד"א מעניק טיפול רפואי ומפנים לבי"ח מאיר גבר כבן 35 במצב אנוש תוך פעולות החייאה עם חבלה רב מערכתית. נהגת הרכב ו-2 עוברי אורח טופלו במקום עם סימני חרדה כשנהגת הרכב מפונה להמשך טיפול בבית החולים".

פראמדיקים במד"א ליאור זילברברג וגיא גולדשמיט וחובש מד"א עלאא גמל סיפרו: "מדובר בתאונה חריגה בה רכב התנגש בחלון בית עסק חלקו הקדמי של הרכב היה בתוך בית העסק וחלקו האחורי של הרכב היה על המדרכה. בשטח בית העסק שכב גבר בשנות ה-30 לחייו כשהוא עם פגיעה קשה מאוד, מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. התחלנו מיד בביצוע פעולות החייאה מתקדמות במקביל לטיפול בפצעיו ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבו אנוש ונשקפת סכנה לחייו. 3 נפגעי חרדה עקב האירוע טופלו במקום שמתוכם נהגת הרכב שפונתה להמשך טיפול בבית החולים".

שלומי פורגס וישראל שמש, חובשים בכירים במד"א הצלה פתח תקווה; "מצאנו את הפצוע שרוע כשהוא ללא דופק ונשימה עם חבלה רב מערכתית, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות והוא פונה במצב קריטי. נהגת הרכב סבלה מחבלות שונות והענקנו לה טיפול ראשוני במקום".

1
איזה יצירתיות השם ישמור!!!!
נקודה

