מרצה במכללה האקדמית בתל חי שבצפון, כתבה פוסט קשה מאוד כנגד מדינת ישראל וחיילי צה"ל.

המרצה, כך לפי הדיווח בווינט, היא ד"ר אילנה הירסטון שמעבירה שיעורים על פסיכולוגיה, שכתבה בעמוד הפייסבוק שלה בשביעי לאוקטובר 2025, פוסט חריף ותקיף שעורר סערה ביממה האחרונה במכללה הצפונית, כאשר הסטודנטים נחשפו לפוסט.

המרצה פרסמה צילום מסך מ'הגרדיאן' עם עדויות על המשט וכתבה: "העדויות של העצורים מהמשט מסמרות שיער. מדינת הג׳נוסייד במלוא הדרה - מכות, החזקה בכריעה עם ידיים אזוקות מאחורי הגב במשך שעות, מניעת טיפל רפואי, יחס משפיל, איומים. שלא לדבר על זה שחטיפת האנשים מהמשט במים בינלאומיים היא עבירה על חוק הים הבינלאומי, שישראל כנראה לא חתמה עליו".

לסיום היא כתבה: "כשם שלרוצחים ועוד יש זכות קיום בכלא, כך למנהיגות הישראלית זכות לחיים ארוכים מאחורי סורג ובריח".

מהמכללה האקדמית תל חי נמסר בתגובה לווינט: "דבריה החמורים של המרצה נכתבו על דעתה האישית בלבד, בחשבונה הפרטי ואינם מייצגים ועומדים בניגוד מוחלט לעמדת האקדמית תל-חי. רבים מהסטודנטים שלנו שירתו תקופות ארוכות במילואים בשניים האחרונות, והאקדמית תל-חי עומדת בגאווה לצד חיילי צה”ל וכוחות הביטחון ומודה להם על מסירותם והגנתם על מדינת ישראל ואזרחיה. בתקופה זו, שבה אנו שבים בהתרגשות לקמפוסים שלנו בצפון לאחר יותר משנתיים, פתיחת שנת הלימודים כאן מסמלת את חוסנו של האזור ואת מחויבותה העמוקה של תל-חי לקהילה הגלילית ולחברה הישראלית".

חוג הפרופסורים לחוסן לאומי מזהיר כי מדובר בתופעה חמורה ומתמשכת של מרצים במוסדות להשכלה גבוהה המנצלים את חופש הביטוי כדי לפגוע במדינת ישראל ובחיילי צה"ל.

בהודעה של החוג נכתב: "האקדמיה הישראלית אינה יכולה לשמש חממה לאנשים שמפיצים עלילות דם נגד מדינתם. חופש אקדמי איננו רישיון להשמצה, להסתה או לביזוי המדינה והעם היהודי," נמסר מהחוג. "יש לשים קץ לתופעת המרצים המתבטאים נגד ישראל וממשיכים ללמד ללא הפרעה, כאילו מדובר בעמדה לגיטימית. מי שמשווה את ישראל לרייך השלישי או מטיל ספק בזכות קיומה, איבד את זכותו ללמד במוסד ציבורי."

בחוג הפרופסורים קוראים למועצה להשכלה גבוהה ולשר החינוך "להחיל כללי אתיקה מחייבים באקדמיה, שיבדילו בין חופש מחשבה לחופש השמצה, ויקבעו מנגנון ברור להשעיה של מרצים הפועלים נגד המדינה תוך ניצול מעמדם הציבורי- ולנקוט בצעדים המשמעתיים המתבקשים".

לסיום נכתב: "בימים שבהם חיילי צה"ל מגנים בגופם על גבולות המדינה, עצם קיומם של מרצים המשווים את ישראל לנאצים הוא חרפה לאומית. האחריות לשים לזה סוף מוטלת על על שר החינוך והנהלות המוסדות - ובמקרה זה, על נשיא המכללה האקדמית תל-חי פרופ' אליעזר שלו ועל הרקטור וסגן הנשיא פרופ' ניר בקר"