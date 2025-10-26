סמוך לאשדוד: גבר ואישה נהרגו בתאונת דרכים קטלנית 

גבר ואישה נהרגו הלילה (בין שבת לראשון) בתאונת דרכים קטלנית שאירעה בכביש 42 סמוך לצומת בני דרום.

כוחות ההצלה שהוזעקו לזירה זיהו שני כלי רכב פרטיים כשהם מרוסקים, אחד מהם אף עלה באש. כוחות הרפואה קבעו את מותם של שני הנהגים והמשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. אברימי איצקוביץ, פיני שארר ויוסי ניימן, חובשים באיחוד הצלה, מסרו: "מדובר בתאונה קשה בין שני רכבים פרטיים, אחד הרכבים עלה באש, צוות לוחמי אש פעלו במקום, לצערנו מותה של אישה מאחד הרכבים נקבע במקום עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבלה, לאחר סיום פעולות כיבוי של הרכב השני אותרה גופת אדם נוסף".

הזירה הקטלנית, הלילה ( צילום: דובורת מד"א )

פרמדיק מד"א אשר ארביב וחובשי מד"א נועם און ואביסף כנפו, סיפרו: "בזירה היו 2 רכבים מרוסקים, כשאחד מהם בוער והשני הפוך על גגו. ברכב הבוער נלכד גבר, הוא היה מחוסר הכרה וסבל מכוויות בגופו. ברכב ההפוך הייתה אישה כשהיא מחוסרת הכרה עם חבלות קשות מאוד בגופה. תוך כדי פעולות החילוץ המורכבות, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיהם היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם".

זירת התאונה ( צילום: דוברות מד"א )

מכבאות והצלה נמסר: "התקבל דיווח במוקד 102 על תאונת דרכים בין שני כלי רכב פרטיים, כאשר אחד מכלי הרכב הפוך עם חשש ללכודים, בכביש 42 לכיוון יבנה (סמוך לבני דרום).

"לוחמי האש מתחנת רחובות הוזנקו למקום, ובהגיעם זיהו תאונת דרכים קשה במעורבות שני כלי רכב פרטיים, כאשר אחד מהם עולה באש ובתוכו לכודים. הצוותים החלו מיד בפעולות מורכבות לחילוץ הלכודים ולכיבוי הרכב הבוער".

ממשטרת ישראל נמסר: "בוחני התנועה במרחב שפלה פתחו בחקירת תאונת דרכים קטלנית בכביש 42 ליד כפר אביב במעורבות שני כלי רכב.

"על פי גורמי הרפואה כתוצאה מהתאונה נקבע מותם במקום של שניים שזהותם טרם ידועה. כאמור, בוחני התנועה במרחב שפלה פתחו בחקירת נסיבות התאונה".