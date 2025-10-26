מנהיג חמאס בעזה, חליל אל-חיה, התבטא הלילה (בין שבת לראשון) כי אנשי חמאס ייכנסו היום לאזורים נוספים בכדי לנסות ולאתר גופות חטופים חללים.

בריאיון לרשת אל-ג'זירה אמר אל-חיה כי "ניכנס היום לאזורים חדשים כדי לחפש חלק מהגופות". לדבריו: "נכשלה בהשגת מטרותיה במשך שנתיים של מלחמה".

מנהיג חמאס הוסיף על רקע האולטימטום של הנשיא טראמפ להשבת גופות החללים כי חמאס "לא ייתן לישראל תירוץ לחדש את הלחימה".

אל-חיה התייחס גם לסוגיית פירוק הארגון מנשקו ואמר: "הנשק שלנו קשור לקיומו של הכיבוש ולתוקפנות, ואם הכיבוש יסתיים - הנשק יחזור למדינה".

לדבריו: "הנושא עדיין נדון עם הפלגים והמתווכים, וההסכם עדיין בחיתוליו. אין לנו הסתייגויות לגבי ניהול הרצועה על ידי אף דמות לאומית המתגוררת בעזה".

כזכור, ברקע עיכוב מסירת הגופות על ידי ארגון הטרור, הנשיא טראמפ הודיע כי חמאס חייב להתחיל להחזיר במהירות את הגופות שיש בידיו "אני עוקב אחר זה מאוד".

בפוסט שפרסם ברשת החברתית Truth Social בבעלותו כתב טראמפ כי "יש לנו שלום חזק מאוד במזרח התיכון, ואני מאמין שיש לו סיכוי טוב להיות נצחי. חמאס יצטרך להתחיל להחזיר במהירות את גופות החטופים שנהרגו, כולל שני אמריקנים, אחרת המדינות האחרות המעורבות בשלום הגדול הזה ינקטו פעולה".

טראמפ הוסיף כי "קשה להגיע לחלק מהגופות, אך אחרות ניתן להחזיר כבר עכשיו, ומאיזושהי סיבה הם אינם עושים זאת. אולי זה קשור לפירוז שלהם, אבל כשאמרתי שיחס הוגן יינתן לשני הצדדים, זה חל רק אם הם עומדים בהתחייבויות שלהם".

בסיום הפוסט הציב טראמפ דד-ליין וכתב: "נראה מה הם יעשו ב־48 השעות הקרובות. אני עוקב אחר כך מקרוב מאוד".