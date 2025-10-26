פרקליטות המדינה הגישה היום (ראשון) כתב אישום בבית המשפט המחוזי בנצרת, כנגד שלושה אזרחים טורקים בגין עבירות נשק והסתננות לישראל לאחר שגורשו. אחד מהם, אוקטאי אסצי, מואשם גם בניסיונות לספק אמצעים לביצוע מעשה טרור.

לפי כתב האישום שהגיש עו"ד אוהד כהן מפרקליטות מחוז צפון פלילי, ביולי 2025 הציע הנאשם אוקטאי לנאשם רחמן גוקייר לקחת חלק ברשת הברחת אקדחים לישראל.

הרשת הייתה אמורה לפעול באופן הבא: גורמים טורקים יעמדו בקשר עם סוחר אמל"ח איראני, האקדחים ישונעו לירדן ויוברחו לישראל באמצעות פועלים הנכנסים דרך גבול ירדן. תפקידו של הנאשם רחמן היה לקלוט את האקדחים, להחזיקם, ולהעבירם לגורמים אחרים, וכן לאסוף את הכסף מהעסקאות. עבור תפקידו הובטח לו תשלום בסך מיליון דולר.

בנוסף, הנאשם אוקטאי אסף חבילה המכילה אקדח והטמין אותה בערימת חול ליד דירתו בבת ים. לאחר מכן החביא את האקדח בביתו ומסר אותו לאחר.

במסגרת פעילות הרשת, ביקש אוקטאי מהנאשם יונס אוזל להגיע לתחנה המרכזית בתל אביב לביצוע עסקת נשק.

על פי כתב האישום, בשני מועדים הגיע הנאשם יונס עם הכסף והמתין, אך האדם שאמור היה למסור את האקדח לא הגיע. חרף כישלון העסקה, נטל הנאשם יונס לעצמו 5,000 שקלים.

בספטמבר 2025, סיכמו הנאשמים רחמן ואוקטאי עם אחרים להסתנן לישראל דרך ירדן להפעלת הרשת. השניים טסו מטורקיה לסעודיה ומשם לירדן, והסכימו להבריח שלושה אקדחים.

בעקבות מחלוקת בין הנאשמים, לא בוצע ייבוא האקדחים. ביום 19.9.25 נכנסו שלא כדין הנאשמים רחמן ואוקטאי ושני נוספים לישראל באיזור קיבוץ שער הגולן ונתפסו על ידי כוחות צה"ל בטרם חצו את גדר הבטחון.