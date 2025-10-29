כיכר השבת
לאחר ההפרות וההצגות

דיווח: הערכה בישראל כי חמאס יחזיר 4 חטופים חללים כבר בימים הקרובים

לאחר יותר משבוע שבו לא הושבו חטופים לישראל, ועל רקע ההסלמה שכללה הפרות של ארגון הטרור את ההסכם, בצה"ל נערכים לשחרור של 4 חטופים כבר חללים בימים הקרובים | במקביל, מדווחים בעזה כי חיל האוויר תקף לפני זמן קצר מחבלים שהפרו את הפסקת האש (צבא)

השבת חללים חטופים בשבועות האחרונים (צילום: Dor Pazuelo/Flash90)

ברקע שורת ההפרות והמניפולציות הציניות והאכזריות של ארגון הטרור, בצה"ל נערכים לשחרור של 4 חטופים חללים בימים הקרובים. זאת לאחר יותר משבוע שבו לא הושבו חטופים לישראל, ועל רקע ההסלמה שכללה הפרות של ארגון הטרור את ההסכם.

על פי הדיווח של אלמוג בוקר בחדשות 12, ההערכות הן ששניים מהחטופים החללים הם השניים ש תכנן לשחרר כבר אמש, ובנוסף להם שני ישוחררו שני חטופים חללים נוספים. בשלב זה עוד לא ברור אם כבר הערב חמאס ישחרר חטופים חללים, אבל בישראל ערוכים לכך. 

כזכור, ארגון הטרור חמאס עדכן אמש בהודעה רשמית כי איתר את החללים החטופים  עמירם קופר וסהר ברוך הי"ד. כעת בשבי החמאס 13 גופות של חללים חטופים ישראלים.

אמש, בהפרה בוטה של ההסכם, החמאס החזיר לישראל במקום חלל-חטוף מבין ה-13 שנותרו ברצועה, ממצאים של החלל אופיר צרפתי, שגופתו הושבה לישראל במצבע צבאי לפני כשנתיים.

בעקבות ההפרה, כמו גם התקפה של חמאס נגד כוחותינו, ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את הדרג הצבאי לבצע באופן מיידי תקיפות עוצמתיות ברצועת עזה. ההנחיה כאמור הגיעה לאחר ההפרות הבוטות של ארגון הטרור הרצחני וההבלגה המתמשכת של ישראל על הפרות אלו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר