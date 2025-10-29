ברקע שורת ההפרות והמניפולציות הציניות והאכזריות של ארגון הטרור, בצה"ל נערכים לשחרור של 4 חטופים חללים בימים הקרובים. זאת לאחר יותר משבוע שבו לא הושבו חטופים לישראל, ועל רקע ההסלמה שכללה הפרות של ארגון הטרור את ההסכם.

על פי הדיווח של אלמוג בוקר בחדשות 12, ההערכות הן ששניים מהחטופים החללים הם השניים שחמאס תכנן לשחרר כבר אמש, ובנוסף להם שני ישוחררו שני חטופים חללים נוספים. בשלב זה עוד לא ברור אם כבר הערב חמאס ישחרר חטופים חללים, אבל בישראל ערוכים לכך.

כזכור, ארגון הטרור חמאס עדכן אמש בהודעה רשמית כי איתר את החללים החטופים עמירם קופר וסהר ברוך הי"ד. כעת בשבי החמאס 13 גופות של חללים חטופים ישראלים.

אמש, בהפרה בוטה של ההסכם, החמאס החזיר לישראל במקום חלל-חטוף מבין ה-13 שנותרו ברצועה, ממצאים של החלל אופיר צרפתי, שגופתו הושבה לישראל במצבע צבאי לפני כשנתיים.

בעקבות ההפרה, כמו גם התקפה של חמאס נגד כוחותינו, ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את הדרג הצבאי לבצע באופן מיידי תקיפות עוצמתיות ברצועת עזה. ההנחיה כאמור הגיעה לאחר ההפרות הבוטות של ארגון הטרור הרצחני וההבלגה המתמשכת של ישראל על הפרות אלו.