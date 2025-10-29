כיכר השבת
בעקבות התבטאויות אחרי הפיגוע: "רב מוכר" נעצר בידי בלשי המשטרה

המשטרה מסרה כי "רב מוכר" מאזור השומרון, ועמו חשוד נוסף, נעצרו בחשד להסתה ועידוד אירועי אלימות. זאת לאור פרסומים אחרי הרצח המחריד של צאלה גז הי"ד בפיגוע | בתום חקירתם הם שוחררו בתנאים (משטרה)

אילוסטרציה. למצולם אין קשר לנאמר בכתבה (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

רב מוכר מאזור השומרון נעצר על ידי , לצד חשוד נוסף, לאחר אישור מהפרקליטות ובהתאם לצו מבית המשפט - בחשד להסתה ועידוד אירועי אלימות. כך מסרה היום (רביעי) המשטרה.

השניים נעצרו לאחר שעלה חשד ולפיהם השניים הפיצו "מסרים מסיתים וקיצוניים המעודדים אלימות חמורה כלפי פלסטינים". כך עלה במסגרת חקירה משותפת של היחידה המרכזית (ימ״ר) במחוז ש״י ושב״כ, ובאישור פרקליטות המדינה.

החקירה נפתחה בהמשך לחקירת אירועי אלימות קיצוניים קשים והצתות שבוצעו בגזרת הכפר בורכין, לאחר הפיגוע המתועב שבו נרצחה צאלה גז הי"ד ובהמשך נפטר מפצעיו בנה, שנולד זמן קצר אחרי הפיגוע, רביד חיים הי"ד.

על פי החשד, הפרסומים עודדו, שיבחו ותמכו למעשים אסורים שבוצעו בשטח, ובכך תרמו לייצרת לגיטימציה להסלמה ומעבר לביצוע עבירות נוספות. בין כלל הפרסומים שנבדקו, נמצא כי נכתבו ביטויים בעלי פוטנציאל ממשי להובלת פגיעה בנפש וברכוש.

הלילה, אור ליום רביעי, עם קבלת אישור הפרקליטות ובהתאם לצווי מעצר וחיפוש שהוצאו כדין על ידי בית המשפט - עצרו בלשי הימ״ר את החשוד ותפסו חומרי מדיה ומחשוב לצורך המשך החקירה.

חשוד נוסף שנעצר, נחקר בחשד לפרסום דברי הסתה וכן בחשד למעורבות במספר אירועים אלימים, לרבות הפרת צווי אלוף והוראה חוקית.

בתום חקירתם, שני החשודים שוחררו בתנאים מגבילים ובהתייעצות עם הפרקליטות, החקירה נמשכת.

המשטרה הדגישה: "בניגוד לפרסומים שונים המעצר בוצע על ידי בלשי המשטרה בצורה מכבדת, מקצועית ועל פי הנהלים, תוך שמירה על שלומם וכבודם של כלל הנוכחים במקום".

