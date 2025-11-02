ועל ניסיך שבכל יום רגע לפני שצעיר ערבי ממרכז הארץ יצא לפיגוע - המשטרה לכדה אותו המשטרה מדווחת לפני זמן קצר, כי הצליחה לסכל פיגוע ענק במרכז הארץ, צעיר מרמלה שפרסם על כך שהוא מתכנן פיגוע בטווח הזמן המיידי נלכד על ידי המשטרה | כל הפרטים (חדשות בארץ)

כיכר השבת