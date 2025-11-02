רגע לפני שצעיר ערבי ממרכז הארץ יצא לפיגוע - המשטרה לכדה אותו

חסדי שמיים - ניסים גלויים: המשטרה מעדכנת לפני זמן קצר (ראשון), כי סוכל פיגוע בטווח המייד במרכז הארץ.
שוטרי תחנת רמלה הצליחו לעצור בדקות האחרונות, תושב רמלה בשנות ה-20 לחייו, שפרסם במרשתת איומים בדבר כוונתו לבצע פיגוע בעיר.
השוטרים הצליחו לאתר את מיקומו באמצעים טכנולוגיים והגיעו למקום בו שהה החשוד על מנת לעצור אותו.
בעת מעצרו, שיסה החשוד את כלבו באחד השוטרים ומאחר ואחד השוטרים חש סכנה מיידית לחייו ביצע ירי לעבר הכלב.
החשוד נעצר ביחד עם אדם נוסף שאף הוא תקף את השוטרים בעת המעצר. "בהתאם לממצאי החקירה המשטרה תביא את החשודים לבית המשפט ותבקש להאריך מעצרם. החקירה נמשכת", נמסר מדוברות המשטרה.
