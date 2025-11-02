בישראל נערכים לכך שארגון הטרור חמאס יחזיר הלילה (ראשון) חטוף חלל נוסף לישראל, ויתכן שאף יותר מחטוף אחד.

ברשותו של חמאס כיום 13 חטופים - בהם שני חטופים זרים. ביום שישי האחרון העביר הצלב האדום שרידי גופות לישראל ובמהלך בדיקה, בשבת, התברר כי שוב חמאס הונה את ישראל כאשר החזיר חלקי גופות שאינם שייכים לחטופים.

מוקדם יותר השבוע החזיר חמאס את גופותיהם של החללים החטופים עמירם קופר וסהר ברוך הי"ד.

בתוך כך, היום דווח ברשת אלערביה כי ארגון הטרור חמאס מצא בחאן יונס, שבדרום הרצועה, שלוש גופות של חטופים ישראלים.

בישיבת הממשלה, שהתכנסה היום כבכל שבוע, התייחס ראש הממשלה בנימין נתניהו לסאגה סביב החזרת החטופים החללים וכינה את מעשי חמאס "פתטיים".

לדברי נתניהו: "הניסיונות שלו הם פתטיים, לנסות להוליך אותנו שולל, את ארה"ב והעולם, הם כמובן לא יצליחו ואנחנו נחזיר בהדרגה את כל חטופינו. אנחנו מחוייבים לזה".

ראש הממשלה גם התייחס בדבריו להתעצמות חמאס בעזה ואמר: "עדיין ישנם כיסים של חמאס בשטחים שבשליטתנו בעזה ואנחנו מחסלים אותם באופן שיטתי. יש שניים ברפיח ובח׳אן יונס, והם יחוסלו".

עוד אמר בהתייחס לנושא כי "וההנחייה שלי היא חד-משמעית: אם יש ניסיון לפגוע בכוחותינו פוגעים באלה שמפגעים וגם בהתארגנות שלהם לצורך הגנת כוחותינו, זו הקביעה שלנו. אנחנו מדווחים לידידינו האמריקאים, אנחנו לא מבקשים את רשותם. צריך להבין את זה כי אני שומע דברים שפשוט אינם נכונים. אנחנו שומרים על האחריות הביטחונית העליונה ולא נוותר על זה".

הוא גם התייחס להתקדמות ההסכם ופירוז חמאס מנשקו: "פירוק חמאס מנשקו, פירוז רצועת עזה, זה הכלל בו אנחנו דוגלים, זה הכלל שמוסכם ביני לבין הנשיא טראמפ וכך אנחנו פועלים במתווה ברור. כמובן שאם הדבר לא ייעשה בדרך האחת, אז הוא ייעשה בדרך השנייה, וכולם יודעים מהי הדרך השנייה ומי גם יעשה אותה".