הסכם פורץ דרך: אנרג'יאן תספק גז מישראל לקפריסין בצינור חדש

חברת האנרגיה הבינלאומית אנרג'יאן, המחזיקה ומפעילה את מאגרי הגז הישראליים כריש, תנין וקטלן, חתמה על מזכר הבנות משמעותי עם קבוצת Cyfield הקפריסאית. מטרת ההסכם היא לאפשר אספקה פוטנציאלית של גז טבעי ליחידה מתוכננת לייצור חשמל שמקימה Cyfield בסמוך לעיר לרנקה.

אם התוכנית תאושר סופית על ידי הרשויות, קפריסין תהפוך למדינה השלישית שתייבא גז ישראלי, ותצטרף בכך לירדן ולמצרים. המיזם, שצפוי לקדם שיתוף פעולה אזורי בתחום האנרגיה, הוא מהלך שיסייע לפיתוחו של שוק גז תחרותי ומקושר בכלל מזרח הים התיכון.

על פי ההצעה שהוגשה לממשלות קפריסין וישראל, אנרג'יאן תישא באחריות המלאה לתכנון, הקמה ותפעול של צינור גז תת-ימי חדש. הצינור יחבר ישירות את אסדת כריש, הפועלת במים הכלכליים של ישראל, אל קפריסין, מבלי לעבור תחילה בישראל.

מדובר בהשקעת ענק: אנרג'יאן תממן ותקים את הצינור בעלות המוערכת במאות מיליוני דולרים. כדי להצדיק את ההשקעה בקנה מידה כזה, ההכנסות הצפויות מהפרויקט לאורך שנות פעילותו צריכות להגיע ללפחות מאות מיליוני דולרים.

בישראל בירכו בחום על הפרויקט. שר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן, הצהיר כי הגז הישראלי הוא נכס אסטרטגי אדיר. לדבריו, מכירת הגז לקפריסין תחזק משמעותית את מעמדה המדיני של ישראל באזור ובפני מדינות אירופה, תתרום להגדלת היציבות והשגשוג האזורי, וצפויה להכניס מיליארדי שקלים לקופת המדינה.

עבור קפריסין, הפרויקט נועד לגוון את מקורות האספקה שלה ולחזק את הביטחון האנרגטי הלאומי. בנוסף, הוא יאפשר מעבר לייצור חשמל נקי יותר באמצעות שימוש בגז טבעי כתחליף לדלקים מבוססי נפט, ויתמוך בצמיחה הכלכלית על ידי ייצוב מחירי האנרגיה. מנכ"ל אנרג'יאן, מתיוס ריגאס, ציין כי ההצעה מהווה פתרון יעיל ומעשי להפחתת הבידוד האנרגטי של קפריסין.