כיכר השבת
"הדברים יתבהרו בקרוב"

נחשף: זה ראש העיר שנחקר בפרשת השחיתות לכאורה בהסתדרות

ראש העיר קרית גת כפיר סויסה הוא אחד מהבכירים שנחקרו במסגרת הפרשה שזכתה לשם "יד לוחצת יד" | סויסה הוא אחד מראשי העיר שנחקרו בפרשת השחיתות לכאורה בהסתדרות | לדברי לשכתו, "בפעילותו הציבורית לא נפלה רבב מעולם וטוהר המידות הוא נר לרגליו ומשכך, הדברים יתבהרו בקרוב" (בארץ)

כפיר סוויסה ראש עיריית קריית גת (צילום: עמוד הפייסבוק של סוויסה)

לאחר התפוצצות פרשת השחיתות לכאורה בהסתדרות הבוקר, בשעה אחרונה נחשף כי ראש העיר קרית גת כפיר סויסה הוא אחד מהבכירים שנחקרו במסגרת הפרשה שזכתה לשם "יד לוחצת יד". סויסה הוא אחד מראשי העיר שנחקרו בפרשת השחיתות לכאורה בהסתדרות.

מלשכתו נמסר: "ראש העיר נשאל בשעה זו שאלות בנוגע לנושאים שונים, במסגרת פרשה רחבה מאוד בה מעורבים מאות גורמים". לדברי לשכתו, "בפעילותו הציבורית לא נפלה רבב מעולם וטוהר המידות הוא נר לרגליו ומשכך, הדברים יתבהרו בקרוב".

כזכור, פרשת "יד לוחצת יד" התפוצצה היום במרכז ההסתדרות הכללית. החקירה, שהתנהלה באופן סמוי במשך כשנתיים ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, הפכה בוקר אחד לגלויה, והובילה למעצרם ולעיכובם של עשרות חשודים, כולל בכירים בארגון ובמשק.

היקף החקירה הוא עצום: יותר מ-350 איש צפויים להיחקר, הכוללים אנשי ציבור בכירים במגזר הציבורי והפרטי. במהלך המעבר לחקירה גלויה, ביצעה המשטרה פשיטות וחיפושים ב-55 בתים, 12 משרדים של רשויות, שש רשויות מקומיות וחמישה תאגידים. בין הגופים הציבוריים והתאגידים הממשלתיים בהם נחקרת מעורבותם של ועדי עובדים ונציגים שונים, נמנים גופים מרכזיים כמו:

רכבת ישראל (כולל פשיטה על משרדו של יו"ר ועד העובדים, ליאב אליהו), אל-על, קק"ל ומכון וינגייט. בנוסף, חשודים בכירים במישור המוניציפלי, כולל עיריות ראשון לציון, חריש, קריית ביאליק, ראש העין, אשדוד וקריית גת. בסך הכל נעצרו שמונה חשודים ו-27 נוספים עוכבו לחקירה, וחלקם הובאו בהמשך היום לדיון בהארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר