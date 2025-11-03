נחשף: זה ראש העיר שנחקר בפרשת השחיתות לכאורה בהסתדרות

כפיר סוויסה ראש עיריית קריית גת ( צילום: עמוד הפייסבוק של סוויסה )

לאחר התפוצצות פרשת השחיתות לכאורה בהסתדרות הבוקר, בשעה אחרונה נחשף כי ראש העיר קרית גת כפיר סויסה הוא אחד מהבכירים שנחקרו במסגרת הפרשה שזכתה לשם "יד לוחצת יד". סויסה הוא אחד מראשי העיר שנחקרו בפרשת השחיתות לכאורה בהסתדרות.