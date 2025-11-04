ארגון הטרור הרצחני חמאס מעדכן: מצאנו גופת חלל ישראלי חטוף

למרות שחמאס התחייב להחזיר במסגרת העסקה עם טראמפ, את כלל גופות החטופים החללים לישראל, הוא עדיין מתמהמה ומשחק עם ישראל.
לפני זמן קצר (שלישי) חמאס עדכן את המתווכות ואף יצא בהודעה רשמית, כי הוא איתר גופת חלל ישראלי.
על פי חמאס, החלל נמצא במהלך חפירות בשכונת א'-שג׳אעיה, בתוך הקו הצהוב (שנמצא בשליטה של ישראל).
בחמאס עדכנו כי הם כעת נערכים למסור את החלל לכוחות צה"ל, ייתכן שאף הערב ובכך יעמוד מספר החללים הנמצאים בידי חמאס עומד על שבעה, מהם חמישה ישראלים.
עד להחזרת הגופה ובדיקתה בידי המכון המשפטי באבו כביר, זו רשימת החללים שנמצאים בידי חמאס:
1. הדר גולדין
2. איתי חן
3. מני גודארד
4. ליאור רודאיף
5. דרור אור
6. רן גואילי
7. ג'ושוע לואיטו מולל
8. סותטיסאק רינטלאק
