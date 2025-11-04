ארגון הטרור הרצחני חמאס מעדכן: מצאנו גופת חלל ישראלי חטוף

חמאס בהצגה של 'איתור גופות' ( צילום: רשתות פלסטיניות )

למרות שחמאס התחייב להחזיר במסגרת העסקה עם טראמפ, את כלל גופות החטופים החללים לישראל, הוא עדיין מתמהמה ומשחק עם ישראל.