חוות דעת דרמטית: בהרב־מיארה בניגוד עניינים בפרשת שדה תימן

היועמ"שית בכנסת | ארכיון ( צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90 )

היועצת המשפטית למשרד המשפטים, יעל קוטיק, העבירה היום (חמישי) חוות דעת חריגה אל היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה, ובה קבעה כי האחרונה מצויה בניגוד עניינים בפרשת שדה תימן, ולכן עליה להימנע ממעורבות ישירה בחקירה המתנהלת. החוות גובשה לבקשת היועצת לקראת הדיון בבג"ץ, וצפויה לעמוד במוקד העיסוק הציבורי בימים הקרובים.

לפי דברי קוטיק, מדובר בצעד שנועד להגן על טוהר ההליך ועל אמון הציבור, ולא בהבעת ביקורת אישית: “אין בעמדה זו הטלת דופי או נקיטת עמדה ביחס למעורבותה של היועמ"שית בהליך, אלא כל מטרתה להבטיח את עצמאות החקירה,” כתבה קוטיק. “קיים חשש ממשי לניגוד עניינים” בחוות הדעת, שהתקבלה לאחר בחינת תלונות ציבור רבות, מציינת קוטיק כי קיימת אפשרות שבמסגרת החקירה יהיה צורך לגבות עדויות מהיועצת עצמה או מגורמים מטעמה, אשר היו אמונים על בדיקת דליפת הסרטון הקשור לפרשה. “לא ברור כיצד ניתן יהיה להתמודד עם סוגיה זו בדיעבד מבלי שיתעורר חשש לניגוד עניינים ממשי,” כתבה. לפיכך, המליצה כי בהרב־מיארה והצוותים המקורבים אליה יורחקו מההליך, עד להשלמת החקירה. טרמפ שהפך לסיוט: צעירה קפצה מרכב נוסע - וניצלה מתקיפה קובי אטינגר | 13:07 עוד ציינה כי "אדם שצפוי למסור עדות בפרשה, גם אם אינו חשוד בדבר, אינו יכול להיות חשוף למכלול חומרי החקירה, ובוודאי שלא לשמש גורם מלווה או מפקח עליה". "עלולה להיות מעורבות עקיפה – וזה מספיק" קוטיק הדגישה כי גם מעורבות עקיפה באירועים הנחקרים עלולה להוביל לניגוד עניינים מהותי: “באופן טבעי, גורם ששמו נקשר לפרשה, אפילו בעקיפין, עשוי להיות לו עניין אישי להבטיח כי החקירה לא תטיל דופי במעשיו,” כתבה. לדבריה, גם אם יתברר בהמשך כי החשודים המרכזיים הם גורמים בפרקליטות הצבאית בלבד, עדיין יידרשו החוקרים לאסוף עדויות על השיח והקשרים בין הצדדים, לרבות עם פרקליטות המדינה והיועצת המשפטית לממשלה עצמה. “לא מן הנמנע,” כתבה קוטיק, “שהנחקרים ינסו להציג גרסאות שונות ביחס לחלקה של היועמ"שית — ולכן אין זה ראוי שהיא או אנשיה ינהלו את החקירה או ילוו אותה.” המשמעות: ריחוק לצורך אמון עמדתה של קוטיק אינה מחייבת מבחינה משפטית, אך היא צפויה להשפיע על החלטת בג"ץ ועל ניהול המשך החקירה. במערכת המשפט מדגישים כי חוות הדעת נכתבה ברוח של הגנה על עקרונות השקיפות והעצמאות, ולא כביקורת על היועצת. עם זאת, מדובר בצעד חריג שמחדד את המתח הגובר סביב פרשת שדה תימן — ומציב את בהרב־מיארה במרכז סערה מוסדית וציבורית רגישה במיוחד.

השופט סולברג ( צילום: יונתן זינדל/פלאש90 )

מוקדם יותר דיווחנו כי למרות שהמשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג קבע ביום שלישי - השבוע, כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, תיאלץ להשיב לעתירת חבר הכנסת אביחי בוארון וארגון לביא בתוך 36 שעות ועד ליום חמישי (היום) בשעה 12.00 בצהרים, מדוע לא תימנע מכל עיסוק בחקירה בעניינה של הפצ״רית ובדיקת הדלפת סרטון שדה תימן. התשובה מתעכבת.

כפי שראינו לא פעם אחת, היועצת החליטה למשוך את תשובתה ולפני זמן קצר היא בקשה ארכה של 12 שעות מבג"ץ להגיש את תשובתה - עד השעה 22:00 הערב.

חה"כ אביחי בוארון וארגון לביא שהגישו את העתירה מסרו: "על אף החלטת השופט סולברג. שנתן ליועמשי"ת 36 שעות (המון זמן שאפשר לעשות בו המון דברים…), היא החליטה לבקש מבית המשפט ארכה להגיש את תגובתה עד לשעה 22:00 היום. כבר שנים שהיא מצפצפת על הממשלה, לא סופרת את כנסת ישראל ועכשיו גם משפילה את בית המשפט העליון אחרי שהגישה לו הודעה כוזבת ותצהיר שיקרי".

לדברי העותרים: "גלי בהרב מיארה עושה צחוק מכולנו - מכל אזרחי ישראל. במציאות מתוקנת היא הייתה צריכה למנוע את עצמה מהחקירה, לאור ניגוד הענינים החריף בו היא מצויה. היא לא יכולה לנהל חקירה שהיא עצמה אמורה להיחקר בה. נשאר לנו רק לשאול את גלי שאלה פשוטה: מה יש לך להסתיר גלי? האם את גם חלק מקשר השתיקה של הפצרית?".